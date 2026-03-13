Babnet   Latest update 14:10 Tunis

اطلاق مسابقة "جائزة الشباب المؤثرين باللغة الفرنسية" لتعزيز الإبداع الرقمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3e76347baa4.60431231_fjphlmognqike.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 14:10
      
أعلن، مجلس السفراء الفرنكفونيين بتونس، عن الإطلاق الرسمي لمسابقة وطنية كبرى تحت عنوان "جائزة الشباب المؤثرين باللغة الفرنسية"، وذلك في اطار تثمين الإبداع الرقمي لدى الشباب التونسي وإبراز حيوية اللغة الفرنسية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف المسابقة إلى إظهار قدرة اللغة الفرنسية على التكيف مع التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل السريع ودورها كجسر للتواصل بين الثقافات.


وتسعى هذه المبادرة، حسب بلاغ للمجلس، إلى تسليط الضوء على ثراء "الفرانكفونية" من خلال رؤية فريدة يقدمها صناع المحتوى الشباب، سواء كان المحتوى هزلي أو ملتزم أو أكاديمي أو فنّي مع التركيز على قيم الحوار والانفتاح التي تميز الفضاء الفرانكفوني.


واشترط المجلس أمام المبدعين والمبدعات الراغبين في الترشح لهذه المسابقة أن يكونوا حاملي الجنسية، التونسية وعمرهم ما بين 18 و35 عاما وامتلاك قاعدة جماهيرية لا تقل عن 5000 مشترك على إحدى المنصات (إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب).

ودعا "مجلس السفراء الفرانكفونيين" الراغبين في المشاركة إلى إعداد محتوى يجمع بين الأصالة التونسية والقيم الفرانكفونية الكونية، مؤكداً أن هذا التنافس يمثل فرصة للاحتفاء بالذكاء الجماعي والإبداع الرقمي الذي يزخر به المشهد الشبابي في تونس.

كما تم اشتراط تقديم فيديو أصلي لا تتجاوز مدته 10 دقائق، مع ضرورة استخدام اللغة الفرنسية كلغة أساسية في العرض، وفق ذات البلاغ.

وتمثل هذه الجائزة منصة للشباب التونسي لتعزيز حضورهم الدولي وتبادل الخبرات مع فاعلين في المجال الدبلوماسي والثقافي.

رصد
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
Babnet

Babnet Latest update 14:10 Tunis

