قبلي: انطلاق تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026
      
انطلقت مساء امس الخميس فعاليات تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية التي ستتواصل الى غاية 15 مارس الجاري، ببرنامج يتضمن سلسلة من السهرات الفنية التي تحتضنها دار الثقافة ابن خلدون بالمنطقة.

وأفاد مدير دار الثقافة لسعد شعبان صباح اليوم لوات، أن هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين العائلات والشباب والتلاميذ عقب امتحانات الثلاثي الثاني، من فسحة للسهر والمؤانسة والاستمتاع في 4 سهرات رمضانية انطلقت مساء أمس بعرض "نغم" وهو عرض موسيقي بقيادة ابن الجهة ايمن صميدة، ويهدف لتشجيع المواهب الشابة بهذه الربوع.

وسيكون الجمهور على موعد في سهرة الليلة مع عرض "مناجات 2 " للفنانة رحاب الصغير في حين تكون سهرة يوم السبت 14 مارس مخصصة للعرض الصوفي "الزوار" بقيادة الفنانة زينة سعد.
وتختتم التظاهرة يوم الأحد 15 مارس بعرض تنشيطي للأطفال بعنوان "آنستي عزة" للفنانة كوثر بلحاج.


وجدير بالذكر أن جميع العروض تنطلق على الساعة التاسعة والنصف ليلا بالفضاء الداخلي لدار الثقافة ابن خلدون
