وزيرة الأسرة تبحث مع المدير الإقليمي للـ "يونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سبل دعم التعاون

بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،أسماء الجابري، مساء الاثنين، بمقرّ الوزراة، مع المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدوارد باغبادر Eduard Beigbeder، سبل دعم برنامج التعاون الثنائي للفترة 2027- 2031 بما يتماشى مع أهداف المخطط التنموي الخماسي والتوجهات العامّة للوزارة في المجال الوقائي والحمائي للأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطركما تناولت الجلسة المنعقدة لدى استقبال الوزيرة، المسؤول الأممي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 26 إلى 30 من الشهر الجاري، مواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي والمشاركة المجتمعية وبرنامج الوالديّة الإيجابيّة.كما تطرّقت الجلسة التي حضرها ممثّل مكتب اليونسيف بتونس ميشال لو بيشو Michel Le Pechoux إلى تعزيز العمل المشترك وفق مقاربة تشاركيّة متعدّدة القطاعات لمزيد تجويد الخدمات المسداة في مؤسسات الطفولة والنوادي المتنقّلة وتطوير عمل المراكز المندمجة للشباب والطفولة، بالإضافة إلى استكمال إعداد الخطة الوطنيّة لدمج الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحّد.