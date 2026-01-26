طبيب مختص في أمراض القلب ينبّه من الأعراض الأوّلية للجلطة القلبية ويدعو إلى الإسراع بالتوجّه إلى أقرب قسم استعجالي
دعا رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية، عماد فريخة، اليوم الاثنين، مرضى القلب والشرايين إلى ضرورة الانتباه إلى الأعراض الأوّلية للجلطة القلبية، والتسريع بالتوجّه إلى أقرب قسم استعجالي بإحدى المؤسسات الاستشفائية.
وأوضح فريخة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المريض يتم توجيهه، بعد الفحص الأوّلي، إلى أقرب مؤسسة صحية مختصّة لإجراء عملية القسطرة وتسريح الشريان التاجي، وذلك عبر منظومة «نجدة» التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرًا.
ونبّه إلى أنّ الأعراض الأوّلية للجلطة القلبية تتمثّل أساسًا في آلام حادّة وشديدة على مستوى الصدر، إلى جانب ثقل أو ألم واضح في اليد اليسرى، داعيًا المرضى، في حال ظهور هذه العلامات، إلى الركون فورًا إلى الراحة عند القيام بمجهود بدني، وتناول الأدوية المخصّصة لتسريح الشريان التاجي، والتي تكون عادة في شكل أقراص توضع تحت اللسان، مع الإسراع بالاتصال بقسم الاستعجالي.
وأشار فريخة إلى أنّ جميع أقسام الاستعجالي مرتبطة بمنظومة Njda.TN، التي تمكّن، بعد إجراء صورة قسطرة موضعية لتحديد مكان انسداد الشريان وتخثّر الدم، من توجيه المريض بسرعة إلى أقرب مستشفى مختص للتدخّل العلاجي، مشدّدًا على أهمية الالتزام بهذه التدابير الأوّلية لتفادي المضاعفات الخطيرة وحالات الوفاة.
ويُذكر أنّ وزارة الصحة كانت قد أطلقت، خلال شهر أوت 2025، خطة لتعميم منصة Njda.TN على كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت نجاعتها في تسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح بعدد من الولايات، إذ تتيح الكشف المبكّر عن الجلطة القلبية، مع وصول الإشعارات فورًا إلى الفرق الطبية المختصّة وبدء التدخّل في أقصر الآجال الممكنة.
وأوضح فريخة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المريض يتم توجيهه، بعد الفحص الأوّلي، إلى أقرب مؤسسة صحية مختصّة لإجراء عملية القسطرة وتسريح الشريان التاجي، وذلك عبر منظومة «نجدة» التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرًا.
ونبّه إلى أنّ الأعراض الأوّلية للجلطة القلبية تتمثّل أساسًا في آلام حادّة وشديدة على مستوى الصدر، إلى جانب ثقل أو ألم واضح في اليد اليسرى، داعيًا المرضى، في حال ظهور هذه العلامات، إلى الركون فورًا إلى الراحة عند القيام بمجهود بدني، وتناول الأدوية المخصّصة لتسريح الشريان التاجي، والتي تكون عادة في شكل أقراص توضع تحت اللسان، مع الإسراع بالاتصال بقسم الاستعجالي.
وأشار فريخة إلى أنّ جميع أقسام الاستعجالي مرتبطة بمنظومة Njda.TN، التي تمكّن، بعد إجراء صورة قسطرة موضعية لتحديد مكان انسداد الشريان وتخثّر الدم، من توجيه المريض بسرعة إلى أقرب مستشفى مختص للتدخّل العلاجي، مشدّدًا على أهمية الالتزام بهذه التدابير الأوّلية لتفادي المضاعفات الخطيرة وحالات الوفاة.
ويُذكر أنّ وزارة الصحة كانت قد أطلقت، خلال شهر أوت 2025، خطة لتعميم منصة Njda.TN على كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت نجاعتها في تسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح بعدد من الولايات، إذ تتيح الكشف المبكّر عن الجلطة القلبية، مع وصول الإشعارات فورًا إلى الفرق الطبية المختصّة وبدء التدخّل في أقصر الآجال الممكنة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322573