طبيب مختص في أمراض القلب ينبّه من الأعراض الأوّلية للجلطة القلبية ويدعو إلى الإسراع بالتوجّه إلى أقرب قسم استعجالي

دعا، اليوم الاثنين،إلى، والتسريع بالتوجّه إلىبإحدى المؤسسات الاستشفائية.وأوضح فريخة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المريض يتم توجيهه، بعد الفحص الأوّلي، إلىلإجراء، وذلك عبر منظومةالتي أطلقتهامؤخرًا.ونبّه إلى أنّتتمثّل أساسًا في، إلى جانب، داعيًا المرضى، في حال ظهور هذه العلامات، إلىعند القيام بمجهود بدني، وتناول، والتي تكون عادة في شكل، معوأشار فريخة إلى أنّمرتبطة بمنظومة، التي تمكّن، بعد إجراءلتحديد مكان انسداد الشريان وتخثّر الدم، منللتدخّل العلاجي، مشدّدًا علىلتفادي المضاعفات الخطيرة وحالات الوفاة.ويُذكر أنّكانت قد أطلقت، خلال شهر، خطة لتعميمعلى كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت نجاعتها فيبعدد من الولايات، إذ تتيح، مع وصول الإشعارات فورًا إلى الفرق الطبية المختصّة وبدء التدخّل في أقصر الآجال الممكنة.