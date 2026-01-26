Babnet   Latest update 10:07 Tunis

بعد سنوات من التراجع… سد وادي بزيخ يستعيد مخزونه المائي إثر تساقطات قياسية بولاية نابل

Publié le Lundi 26 Janvier 2026
      
شهد سد وادي بزيخ، الكائن بمنطقة منزل بوزلفة من ولاية نابل، تحسّنًا لافتًا في مخزونه المائي بعد سنوات من الجفاف والتراجع الحاد في منسوب المياه، وذلك إثر التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية التي شهدتها الجهة خلال الأيام الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة فيسبوك، مقاطع فيديو تُظهر امتلاء السد بشكل شبه كامل، حيث بدت المياه وهي تغمر الحوض المائي بعد أن كان يعاني من الجفاف خلال السنوات الماضية.


وأبرزت الصور المتداولة عودة الحياة إلى السد نتيجة تواصل نزول الأمطار، ما ساهم في إعادة تغذية مخزونه المائي وتحسين وضعه الهيدرولوجي.


وتُقدّر الطاقة الاستيعابية لسد وادي بزيخ بحوالي 5 ملايين متر مكعب، ويُعد من المنشآت المائية الهامة بالجهة، سواء من حيث دعم الموارد المائية أو الحدّ من مخاطر الفيضانات خلال فترات التساقطات الغزيرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحسّن عام للوضع المائي بعدد من السدود بولاية نابل، عقب فترة طويلة من شحّ الأمطار، ما يعزز الآمال في موسم فلاحي أفضل خلال الفترة القادمة.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322555

