أوباما يصف مقتل مواطن أمريكي خلال مداهمة في مينيابوليس بـ"جرس إنذار للأمريكيين"

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن تعازيه في وفاة المواطن الأمريكي أليكس بريتي في مينيابوليس، واصفا الحادث بأنه "جرس إنذار للأمريكيين" على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.

وكتب أوباما في منشور على منصة "إكس": "إن مقتل أليكس بريتي مأساة مفجعة، وينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أمريكي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، فالعديد من قيمنا الأساسية كأمة تتعرض لهجوم متصاعد".


وفي بيانه، اتهم "أوباما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بتصعيد الموقف المحيط بمقتل رينيه نيكول غود وبريتي خلال عدة مداهمات في مينيسوتا"، موضحا أن "ترامب ومسؤولي البيت الأبيض يقدمون للجمهور تبريرات لهذه الحوادث لا تستند إلى تحقيقات جادة".


وفي وقت سابق، قدمت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس تعازيها لعائلة الرجل أليكس بريتي الذي قتل بالرصاص خلال المداهمة في مينيابوليس، وقالت إن بريتي كان ممرضا في مستشفى بولاية فرجينيا.

وقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي (37 عاما)، وهو ممرض يعمل في وحدة العناية المركزة، برصاص ضباط إنفاذ قانون فيدراليين في مدينة مينيابوليس، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من ثلاثة أسابيع في المدينة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بتشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
وسارعت الوكالات الفيدرالية إلى وصف بريتي بأنه "مسلح وخطير"، فيما وصف حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز الرواية الفيدرالية الأولية بأنها "أكاذيب" و"هراء"، مطالبا بسحب العملاء الفيدراليين من الولاية.

هذا وأصدر قاض في مينيسوتا أمرا للوكالات الفيدرالية بالحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بمقتل بريتي، استجابة لدعوى رفعتها سلطات الولاية تتهم فيها الجهات الفيدرالية بعرقلة التحقيق المحلي.
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
