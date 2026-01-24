ترامب يبدي استغرابه من ردود الفعل الغاضبة إزاء حادثة إطلاق النار الأخيرة في مينيابوليس
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغرابه من ردود الفعل الغاضبة إزاء حادثة إطلاق النار في مينيابوليس ، موضحا أن سلاح القتيل كان جاهزا للاستخدام ما اضطر القوات إلى الدفاع عن نفسها.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "كان المسلح يحمل مسدسا محشوا برص
اصتين إضافيتين، جاهزا لإطلاق النار.. ما كل هذا؟ أين كانت الشرطة المحلية؟ لماذا لم يسمح لها بحماية ضباط إدارة الهجرة والجمارك؟".
وأضاف: "يقال إنه لم يسمح للعديد من رجال الشرطة بالقيام بعملهم، وأنه كان على ضباط الهجرة حماية أنفسهم - ليس من السهل القيام بذلك!".
وادعى ترامب أن الولاية تتستر على سرقة مليارات الدولارات من الميزانية، قائلا: "لماذا تمتلك إلهان عمر 34 مليون دولار في حسابها؟ وأين عشرات المليارات من الدولارات التي سرقت من ولاية مينيسوتا العظيمة ذات مرة؟".
ووأوضح ترامب: "نحن هناك بسبب الاختلاس النقدي الهائل، مع فقدان مليارات الدولارات، ونكافح المجرمين غير الشرعيين الذين سمح لهم بالتسلل إلى الدولة من خلال سياسة الحدود المفتوحة للديمقراطيين.. نريد استعادة المال، ونريد إعادته، الآن. هؤلاء المحتالون الذين سرقوا المال سيذهبون إلى السجن، حيث ينتمون، وهذا حقا لا يختلف عن سرقة كبيرة لبنك".
واتهم العمدة والحاكم بالتحريض، قائلا: "يحرض العمدة والحاكم على التمرد، بخطابهما المتغطرس والخطير! بدلا من ذلك، يجب أن يبحث هؤلاء الحمقى السياسيون المقدسون عن مليارات الدولارات التي سرقت من شعب مينيسوتا والولايات المتحدة الأمريكية".
واختتم ترامب: "دع عناصر الهجرة الوطنيين لدينا يقومون بعملهم.. تم القبض على 12000 مجرم أجنبي غير شرعي، وكثير منهم عنيف، وتم إخراجهم من مينيسوتا، وإذا كانوا لا يزالون هناك، فسترى شيئا أسوأ بكثير مما تشهده اليوم!".
وقال مسؤولون محليون وفيدراليون في مينيابوليس، إن عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي أطلقوا النار على شخص وقتلوه، مما أدى إلى اشتباك بين السلطات وأكثر من 100 متظاهر احتشدوا في المكان.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنه تم نشر معدات ثقيلة في أحد شوارع مينيابوليس.
وقال حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم والز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه تحدث مع البيت الأبيض بشأن حادثة إطلاق النار.
ووصف تيم والز الحادثة بأنها "مقززة"، وأفاد بأنه على الرئيس ترامب "إنهاء هذه العملية"، مردفا بالقول: "لقد طفح الكيل في مينيسوتا".
ICE just shot and killed someone again. In Minneapolis.
5 shots. In front of Glam Doll Donuts
