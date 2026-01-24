المعهد الوطني للرصد الجوي: إمكانية الحصول على شهادة في الحالة الجوية القصوى لتقديمها لشركات التأمين
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الجمعة 24 جانفي 2026، بإمكانية تمكين المواطنين من شهادة في الحالة الجوية القصوى قصد تقديمها إلى شركات التأمين.
وأوضح المعهد، في بلاغ، أنه يتعين على الراغبين في الحصول على هذه الشهادة تعمير المطلب الخاص (المتوفر على الموقع الرسمي للمعهد على شبكة الإنترنت) ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني، وذلك حسب مكان تواجد الحريف كما يلي:
* تونس الكبرى
البريد الإلكتروني: admin@meteo.tn
الهاتف: 70.247.740
* ولاية نابل
البريد الإلكتروني: hassen.nasser@meteo.tn
الهاتف: 72.269.174
* ولاية المنستير
البريد الإلكتروني: subdivision.sousse@meteo.tn
الهاتف: 70.247.776
* ولاية بنزرت
البريد الإلكتروني: lotfi.moncer@meteo.tn
الهاتف: 72.432.080
* ولاية صفاقس
البريد الإلكتروني: subdivision.sfax@meteo.tn
الهاتف: 70.247.766
* ولاية جندوبة
البريد الإلكتروني: subdivision.jendouba@meteo.tn
الهاتف: 70.247.771
وشدد المعهد على ضرورة التأكد من إدراج جميع المعطيات بدقة عند تعمير المطلب، بما يضمن معالجة الطلبات في أقرب الآجال.
ويُذكر أن تونس شهدت، بداية الأسبوع، فيضانات شملت عددا من ولايات الساحل والوطن القبلي والشمال الشرقي، أسفرت عن خمسة ضحايا إضافة إلى انهيارات جزئية في البنية التحتية بعدة مناطق، في حين لم تُنشر إلى حدّ الآن حصيلة رسمية للخسائر المادية.
وأوضح المعهد، في بلاغ، أنه يتعين على الراغبين في الحصول على هذه الشهادة تعمير المطلب الخاص (المتوفر على الموقع الرسمي للمعهد على شبكة الإنترنت) ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني، وذلك حسب مكان تواجد الحريف كما يلي:
* تونس الكبرى
البريد الإلكتروني: admin@meteo.tn
الهاتف: 70.247.740
* ولاية نابل
البريد الإلكتروني: hassen.nasser@meteo.tn
الهاتف: 72.269.174
* ولاية المنستير
البريد الإلكتروني: subdivision.sousse@meteo.tn
الهاتف: 70.247.776
* ولاية بنزرت
البريد الإلكتروني: lotfi.moncer@meteo.tn
الهاتف: 72.432.080
* ولاية صفاقس
البريد الإلكتروني: subdivision.sfax@meteo.tn
الهاتف: 70.247.766
* ولاية جندوبة
البريد الإلكتروني: subdivision.jendouba@meteo.tn
الهاتف: 70.247.771
وشدد المعهد على ضرورة التأكد من إدراج جميع المعطيات بدقة عند تعمير المطلب، بما يضمن معالجة الطلبات في أقرب الآجال.
ويُذكر أن تونس شهدت، بداية الأسبوع، فيضانات شملت عددا من ولايات الساحل والوطن القبلي والشمال الشرقي، أسفرت عن خمسة ضحايا إضافة إلى انهيارات جزئية في البنية التحتية بعدة مناطق، في حين لم تُنشر إلى حدّ الآن حصيلة رسمية للخسائر المادية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322464