المعهد الوطني للرصد الجوي: إمكانية الحصول على شهادة في الحالة الجوية القصوى لتقديمها لشركات التأمين

أفاد، اليوم الجمعة 24 جانفي 2026، بإمكانيةقصدوأوضح المعهد، في، أنه يتعين على الراغبين في الحصول على هذه الشهادة(المتوفر على الموقع الرسمي للمعهد على شبكة الإنترنت) ثم، وذلككما يلي:البريد الإلكتروني:الهاتف:البريد الإلكتروني:الهاتف:البريد الإلكتروني:الهاتف:البريد الإلكتروني:الهاتف:البريد الإلكتروني:الهاتف:البريد الإلكتروني:الهاتف:وشدد المعهد علىعند تعمير المطلب، بما يضمنويُذكر أنشهدت، بداية الأسبوع،، أسفرت عنإضافة إلىبعدة مناطق، في حين