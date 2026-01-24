عامر بحبة يحذّر من تقلبات جوية بداية من الليلة

أكد، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس، أنتتمثل في، تزامنًا معوأوضح بحبة، خلال تدخله في برنامجعلى، أن هذا المنخفض، إذ يندرج ضمنالقادمة من الشمال الغربي، مشيرًا إلى أن، وليست غزيرة في فترات زمنية قصيرة.وبيّن أنستكونثم، مع تسجيل، موضحًا أن الأمطار قد تتواصل بصفةمن نهاية الأسبوع الحالي إلى حدودوأشار الخبير إلى أن، باعتبار أن التساقطات ستكون، وهو ما يقلل من المخاطر، خاصة بالمناطق الفلاحية بالشمال الغربي. في المقابل، دعا إلىببعض المناطق الحضرية التي مازالت متأثرة بالتقلبات السابقة.كما لفت إلى أنستؤدي إلى، مععلى، خاصة في، بداية منوقد تمتد إلىوختم بحبة بالتأكيد على أنخلال الأيام القادمة، داعيًا المواطنين إلىوأخذ