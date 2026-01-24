عامر بحبة يحذّر من تقلبات جوية بداية من الليلة
أكد عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس، أن البلاد ستشهد بداية من الليلة الفاصلة بين السبت والأحد تقلبات جوية جديدة تتمثل في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقطات مطرية، تزامنًا مع وصول منخفض جوي جديد.
وأوضح بحبة، خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة على إذاعة ديوان أف أم، أن هذا المنخفض يختلف عن المنخفض السابق، إذ يندرج ضمن المنخفضات الأطلسية الكلاسيكية القادمة من الشمال الغربي، مشيرًا إلى أن كميات الأمطار ستكون عادية وموزعة على عدة أيام، وليست غزيرة في فترات زمنية قصيرة.
وبيّن أن أكثر المناطق المعنية بالتساقطات ستكون الشمال الغربي ثم الشمال عامة، مع تسجيل كميات أقل كلما اتجهنا نحو الوسط والجنوب، موضحًا أن الأمطار قد تتواصل بصفة شبه يومية من نهاية الأسبوع الحالي إلى حدود نهاية شهر جانفي وبداية فيفري.
وأشار الخبير إلى أن الوضعية لا تنذر بفيضانات كبرى، باعتبار أن التساقطات ستكون متفرقة، وهو ما يقلل من المخاطر، خاصة بالمناطق الفلاحية بالشمال الغربي. في المقابل، دعا إلى الحيطة والحذر ببعض المناطق الحضرية التي مازالت متأثرة بالتقلبات السابقة.
كما لفت إلى أن التيارات الهوائية الشمالية الغربية ستؤدي إلى طقس بارد شتوي، مع إمكانية ضعيفة لتساقط الثلوج على المرتفعات الغربية، خاصة في القصرين وعين دراهم، بداية من السبت ليلاً وقد تمتد إلى بداية الأسبوع القادم.
وختم بحبة بالتأكيد على أن الأجواء ستبقى مفتوحة على مزيد من المنخفضات الجوية خلال الأيام القادمة، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية وأخذ الاحتياطات اللازمة.
