رابطة الأبطال الافريقية : الكنزاري يشدد على أهمية كسب نقاط المباراة امام سيمبا التنزاني
أكد ماهر الكنزاري، مدرب الترجي الرياضي التونسي، على ضرورة الانتصار في المباراة التي ستجمع فريقه بـ سيمبا التنزاني غدا السبت بـ ملعب حمادي العقربي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية، معتبرا أنّ المواجهة ليست مصيرية رغم اكتفاء الأحمر والأصفر بتعادلين متتاليين أمام كل من الملعب المالي وبيترو أتليتكو الأنغولي.
وأوضح الكنزاري، خلال الندوة الصحفية التي جرت اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الإعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، أنّ الترجي الرياضي يدرك صعوبة المهمة أمام منافس عازم بدوره على الخروج من عنق الزجاجة بعد تكبده هزيمتين متتاليتين، معربا عن ثقته التامة في كسب زملاء ياسين مرياح للرهان، واستغلال المواجهة المباشرة التي ستجمع بين صاحبي صدارة المجموعة الملعب المالي وبيترو أتليتكو.
وبيّن أنّ الترجي الرياضي سيكون أمام حتمية كسب النقاط الثلاث والعودة إلى سكة الانتصارات في المسابقة القارية، معربا عن أمله في أن يظهر الفريق بوجه جديد وأن يوفق في كسب أول انتصار في دور المجموعات. واستبعد، في السياق ذاته، مشاركة المنتدبين الجدد، في إشارة إلى يوسف المساكني ومحمد دراغر وحمزة رفيعة، بحجة ابتعادهم النسبي عن المنافسة رغم قيمتهم الفنية والإضافة التي سيقدمونها للأحمر والأصفر في المرحلة القادمة، وفق تعبيره.
وخلص إلى أنّ فريقه سيكون مدركا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وسيبذل كل ما في وسعه من أجل تقديم أداء حسن على المستويين الهجومي والدفاعي، مجددا تأكيده على أنّ المباراة ليست حاسمة.
ومن جهته، أبرز إبراهيما كايتا في تصريح مقتضب أنّ جميع اللاعبين سيكونون في الموعد ولن يدخروا أي جهد من أجل إسعاد جماهير الترجي، مضيفا أنّه وزملاءه على أتمّ الجاهزية وسيطبقون تعليمات المدرب بأدق تفاصيلها لتحقيق الانتصار.
في المقابل، أفاد ستيف باركر، مدرب سيمبا التنزاني، أنّ فريقه ينتظر المباراة بفارغ الصبر، ويحدوهم أمل كبير في الخروج بـ نتيجة إيجابية وإحداث المفاجأة رغم الوضعية المعقدة للفريق الذي يتذيل المجموعة الرابعة دون رصيد. وأقر بصعوبة المواجهة على كلا الفريقين بعد البداية المتعثرة، مؤكدا أنّ سيمبا سيبذل مجهودا مضاعفا لكسب رهان المباراة والعودة إلى السباق من الباب الكبير.
وبيّن أنّ فريقه تحسّن كثيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتداب 6 لاعبين بمختلف المراكز، كاشفا أنّ الأداء الجيد لمنتخب تنزانيا المعزز بعدد هام من لاعبي سيمبا خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم والتأهل إلى الدور ثمن النهائي ساهم في رفع منسوب الثقة لدى اللاعبين.
تقام مباراة الترجي الرياضي وسيمبا التنزاني السبت بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بإدارة طاقم تحكيم كونغولي يقوده الحكم جون نغيان، بمساعدة فيتال مبانغولو وجون مالندا.
