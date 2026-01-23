رابطة الأبطال الافريقية : الكنزاري يشدد على أهمية كسب نقاط المباراة امام سيمبا التنزاني

أكد، علىفي المباراة التي ستجمع فريقه بـغدا السبت بـ، لحسابمن منافساتلمسابقة، معتبرا أنّرغم اكتفاءبتعادلين متتاليين أمام كل منوأوضح الكنزاري، خلالالتي جرت اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الإعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، أنّيدركأمام منافس عازم بدوره علىبعد تكبده، معربا عنفي كسبللرهان، واستغلالالتي ستجمع بينالملعب المالي وبيترو أتليتكو.وبيّن أنّسيكون أماموالعودة إلىفي المسابقة القارية، معربا عنفي أن يظهر الفريقوأن يوفق فيفي دور المجموعات. واستبعد، في السياق ذاته،، في إشارة إلى، بحجةرغمالتي سيقدمونها للأحمر والأصفر في المرحلة القادمة، وفق تعبيره.وخلص إلى أنّ فريقه سيكونالملقاة على عاتقه، وسيبذلمن أجل تقديمعلى المستويين، مجددا تأكيده على أنّومن جهته، أبرزفي تصريح مقتضب أنّولن يدخروامن أجل، مضيفا أنّه وزملاءه علىوسيطبقونبأدق تفاصيلها لتحقيقفي المقابل، أفاد، مدرب، أنّ فريقه ينتظر المباراة، ويحدوهمفي الخروج بـوإحداثرغم الوضعية المعقدة للفريق الذي. وأقر بصعوبة المواجهة علىبعد، مؤكدا أنّ سيمبا سيبذللكسب رهان المباراة والعودة إلى السباقوبيّن أنّ فريقهخلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدبمختلف المراكز، كاشفا أنّالمعزز بعدد هام من لاعبي سيمبا خلالوالتأهل إلىساهم فيلدى اللاعبين.تقام مباراةالسبت بملعب حمادي العقربي برادس، بإدارةيقوده الحكم، بمساعدة