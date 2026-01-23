تضرّرت منه عدّة نساء: المكنّى “الخنتوش” في قبضة الحرس الوطني

الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
16°
13°
الــرياح:
5.14 كم/س
11°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
15°-8
- Avoirs en devises 25240,2
- (22/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,36513 DT
- (22/01)
- 1 $ = 2,88828 DT
- Solde Compte du Trésor (21/01) 1323,0 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (21/01) 26902 MDT
