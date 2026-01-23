Babnet   Latest update 09:24 Tunis

تضرّرت منه عدّة نساء: المكنّى “الخنتوش” في قبضة الحرس الوطني

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 09:24
      
تمكّن أعوان الحرس الوطني ببوعرقوب أمس من إلقاء القبض على منحرف معروف بكنية “الخنتوش”، بعد تورّطه في التحرّش بعدد من النساء.

وقد اعترف المتهم بما نُسب إليه، ليتمّ الاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من أجل تهمة التحرّش، تمهيدًا لإحالته على القضاء، وفق ما أكّده مصدر أمني.
