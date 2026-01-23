تضرّرت منه عدّة نساء: المكنّى “الخنتوش” في قبضة الحرس الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c6696ba9d288.72425630_mqliehjkpongf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان الحرس الوطني ببوعرقوب أمس من إلقاء القبض على منحرف معروف بكنية “الخنتوش”، بعد تورّطه في التحرّش بعدد من النساء.



وقد اعترف المتهم بما نُسب إليه، ليتمّ الاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من أجل تهمة التحرّش، تمهيدًا لإحالته على القضاء، وفق ما أكّده مصدر أمني.