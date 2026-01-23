بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة عشرة

السبت 24 جانفي 2026





المجموعة الثانية



الأحد 25 جانفي 2026



المجموعة الأولى



في ما يليلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور على، انطلاقًا من الساعة، على النحو الآتي:تقدم ساقية الدائر – جندوبة الرياضيةرائد جويرونسر جلمة – اتحاد قصور السافخليل الجرئمستقبل القصرين – جمعية أريانةسمير العونليالملعب القابسي – هلال الرديفإيهاب بن كيلانيقوافل قفصة – النادي القربيأكرم النايليالقلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيدريان بوخشينةسبورتينغ المكنين – أمل بوشمةنبيل الهماديسبورتينغ بن عروس – نادي حمام الأنففرج عبد اللاوياتحاد بوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةأسامة بن إسحاقهلال مساكن – اتحاد تطاوينهيثم الطرابلسيبعث بوحجلة – نادي محيط قرقنةحمزة المسيلينيمكارم المهدية – أمل حمام سوسةوليد الهذليسكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرينأحمد كيلانيكوكب عقارب – هلال الشابةأمان الله الكوكي