بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة عشرة
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور على دفعتين يومي السبت 24 والأحد 25 جانفي الجاري، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا (س14)، على النحو الآتي:
السبت 24 جانفي 2026
المجموعة الثانيةملعب ساقية الدائر
تقدم ساقية الدائر – جندوبة الرياضية
الحكم: رائد جويرو
ملعب جلمة
نسر جلمة – اتحاد قصور الساف
الحكم: خليل الجرئ
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – جمعية أريانة
الحكم: سمير العونلي
ملعب قابس
الملعب القابسي – هلال الرديف
الحكم: إيهاب بن كيلاني
ملعب قفصة
قوافل قفصة – النادي القربي
الحكم: أكرم النايلي
الأحد 25 جانفي 2026ملعب القلعة
القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: ريان بوخشينة
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – أمل بوشمة
الحكم: نبيل الهمادي
المجموعة الأولىملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس – نادي حمام الأنف
الحكم: فرج عبد اللاوي
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: أسامة بن إسحاق
ملعب مساكن
هلال مساكن – اتحاد تطاوين
الحكم: هيثم الطرابلسي
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – نادي محيط قرقنة
الحكم: حمزة المسيليني
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – أمل حمام سوسة
الحكم: وليد الهذلي
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين
الحكم: أحمد كيلاني
ملعب عقارب
كوكب عقارب – هلال الشابة
الحكم: أمان الله الكوكي
