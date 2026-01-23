سيدي بوسعيد تواجه مخاطر الانزلاق الأرضي

كشفتعن مشكلة فيحيثوأظهرت بعض المشاهد وجودمع حدوثنتيجة الانجرافات التي تسببت بهاوقد حذرتمن التداعيات قائلة إنهذه الضاحيةالتي تعاني منها، فقد أكد، في تصريح اعلامي سابق أنيصعب إلى الآن، إلا بعد إجراءلكشف هذه المخاطر.وأرجع بلحاجالتي قد تتعرض إليهاإلى، خاصة أنالتي تتكون منها الهضبة تجعلها. وأضاف أنمنلحدوث هذه الانزلاقات، مشيراً إلى وجودهابالإضافة إلىلها، خاصة معالتي زادت من. وأشار بلحاج إلى أن هناكقيد الدراسة الآن، حتى لا تتعرض المنطقة إلى ما قد يؤدي إلىبدوره، أوضح، أن، يجعلانها، ما يهددوأشار إلى؛ وقامتبالاستعانةللبحث عنللحد من، من خلالوقال إن، فالتهديدات التي تشهدها المدينة، حتى الآن، بحسب العمراني، لكنحتى لا تحصل هذه الانزلاقات، مثل، وكذلك