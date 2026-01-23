Babnet   Latest update 09:24 Tunis

اتحاد الشغل يؤكد عقد مؤتمره العام في مارس ويتمسك بالإضراب العام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694adebd5522d1.17783841_hqmoigjnpkfle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 08:50 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة أمس الخميس 22 جانفي، التزامها بعقد المؤتمر العام وتثبيته أيام 25 و26 و27 مارس القادم، واعتبرته استحقاقا تنظيميا أساسيا لا يقبل التأجيل مع البدء في الاستعدادات اللوجستية وترك الهيئة الوطنية مفتوحة للاجتماع حول كل طارئ.

كما أكدت على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقررت عرض هذا القرار وتحديد تاريخه على أنظار المؤتمر العام.


ودعت كافة الهياكل إلى إنجاح المؤتمر بروح المسؤولية والوحدة، وأوصت جميع النقابيين والنقابيات بـرصّ الصفوف وتغليب المصلحة العليا للاتحاد والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.


وعبرت من جهة أخرى عن رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة وغياب الحوار، مؤكدة أن معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.

ودعت إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، مجددة تمسكها بـالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية. كما طالبت بـاستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغّالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة.

وحمّلت في السياق ذاته السلطة والأعراف مسؤولية تعثر مسار التفاوض وما ينجر عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322388

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
15°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>