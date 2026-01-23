"العالم لم يعد يحتمل المهرجين".. عراقجي يرد على دعوة زيلينسكي لضرب إيران

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "العالم لم يعد يحتمل المهرجين" وإن الجيش الإيراني ليس جيش مرتزقة وسيدافع عن نفسه، وذلك ردا على دعوة زيلينسكي لضرب إيران.وقال عراقجي، في منشور له على منصة "إكس": "زيلينسكي كان يستنزف أموال دافعي الضرائب في أمريكا وأوروبا لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، ولمواجهة ما يسميه عدوانا غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف عراقجي أن زيلينسكي في الوقت نفسه "يدعو علنا ودون خجل إلى عدوان أمريكي غير قانوني ضد إيران، في انتهاك للميثاق ذاته".وتابع قائلا: "لقد سئم العالم من المهرجين المرتبكين، يا سيد زيلينسكي. وعلى عكس جيشك المدعوم من الخارج والمليء بالمرتزقة، فإننا نحن الإيرانيون نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلبا للمساعدة".من جهة أخرى، قال عراقجي في رسالة إلى قائد حرس الثورة اللواء محمد باكبور بمناسبة يوم حرس الثورة، إن "حرس الثورة أدى دورا حاسما في صون مبادئ الثورة وحفظ استقلال الوطن ووحدة أراضيه وتأمين الأمن والتصدي الذكي والحازم للتهديدات الخارجية".وقال عراقجي إن "حرس الثورة أصبح رمزا للاقتدار الوطني والبصيرة الثورية والاستعداد الشامل والحضور المؤثّر في ميادين الدفاع والأمن".