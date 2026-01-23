Babnet   Latest update 11:16 Tunis

مبنى قديم في العاصمة يشكّل تهديدًا على حياة المواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69734aaaa43aa5.70239451_ijnoqmhkgpfle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 11:16 قراءة: 0 د, 57 ث
      
نشر مصور تونسي يُدعى إسلام الحكيري على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مقطع فيديو يُظهر مبنى قديمًا في العاصمة يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

ويواجه سكان آلاف المباني في العاصمة التونسية خطر الانهيار، خاصة أنّ أغلبها لم يخضع للترميم منذ سنوات، في ظلّ فشل جهود الإخلاء أو توفير بدائل سكنية آمنة.

أخبار ذات صلة:
العاصمة : اخلاء بناية متداعية للسقوط
العاصمة : اخلاء بناية متداعية للسقوط...

وبحسب وزارة التجهيز والإسكان التونسية، فإنّ المباني التي شُيّدت قبل سنة 1956 تمثّل نحو 6% من مجموع الرصيد السكني في تونس، ويتمركز أغلبها في تونس الكبرى، أي العاصمة وعدد من المدن المجاورة.


وقد ظلّت هذه المباني محلّ جدل واسع، في حين فشلت البلديات المتعاقبة في إيجاد حل جذري لهذا الملف، خصوصًا بعد أن أصبحت تشكّل خطرًا على المارّة جرّاء انهيار أجزاء كبيرة منها.

وجدير بالذكر أنّ المئات من هذه المباني لا تزال مأهولة بالسكان، حيث يقيم فيها عدد كبير من المواطنين، أغلبهم يستأجرونها مقابل معاليم رمزية، رغم ما تمثّله من مخاطر جسيمة على السلامة العامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322400

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
15°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>