تطاوين: تقدم أشغال تهيئة الحديقة الوطنية صنغر الجباس ومحمية وادي دكوك

وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المنجي شنيتر، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ زيارة متابعة نُفّذت خلال يومي 21 و22 جانفي الجاري في المحميتين، بهدف تفقدهما والاطّلاع على الحيوانات الموطّنة بهما والتاكد من سجلات المتابعة اليومية الخاصة بالحراس، لضمان حسن سير الأشغال والأنشطة داخل هذه الفضاءات البيئية.وأوضح أنّ الأشغال بالحديقة الوطنية صنغر الجباس شملت تركيز مسيّج وواقيات من البرد والحرارة لحيوانات المها، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 50 بالمائة، بكلفة قدرت بـ146 ألف دينار.ولفت شنيتر إلى أنّ الحديقة ستشهد خلال بداية شهر فيفري القادم، انطلاق أشغال تجهيز البئر السطحية بمعدات الضخ والطاقة الشمسية، بكلفة تناهز 90 ألف دينار، بما يساهم في تحسين التزود بالمياه وضمان ديمومة الموارد داخل الحديقة.وفي ما يتعلق بالمحمية الطبيعية بوادي دكوك، افاد المندوب الجهوي بأنّ الأشغال المنجزة تضمنت تعهد وصيانة السياج الخارجي للمحمية على طول 4 كيلومترات، بكلفة تساوي 134 ألف دينار.كما تم تجهيز مركز الحراسة بالمدخل الثانوي للمحمية بالطاقة الشمسية، بمبلغ قدر بـ17 ألف دينار، إلى جانب برمجة إعادة تأثيث وصيانة المتحف الإيكولوجي بالمحمية انطلاقًا من 2 فيفري المقبل، بكلفة تناهز 36 ألف دينار.وتُعدّ الحديقة الوطنية صنغر الجباس والمحمية الطبيعية بوادي دكوك من أهم الفضاءات البيئية بولاية تطاوين، لما تحتضنانه من تنوع بيولوجي صحراوي غني، يشمل حيوانات برية نادرة ونباتات متكيفة مع المناخ الصحراوي، بما يعزز دورهما في حماية المنظومات الطبيعية بالجهة.