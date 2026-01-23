Babnet   Latest update 16:03 Tunis

قافلة القلب الصحية من 29 جانفي الى 31 جانفي 2026 بكل من بني خداش وتطاوين ودوز

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
تنظم جمعية القلب والشرايين والرئتين بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين، قافلة القلب الصحية من 29 الى 31 جانفي الجاري، بكل من بني خداش وتطاوين ودوز لفائدة أهالي الجهة

ويندرج تنظيم هذه المبادرة الانسانية في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في جميع جهات البلاد التونسية


وستحط القافلة الصحية، يوم الخميس 29 جانفي بالمستشفى المحلي ببني خداش من ولاية مدنين، ويوم الجمعة 30 جانفي بالمستشفى الجهوي بتطاوين من ولاية تطاوين، ويوم السبت 31 جانفي بالمستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي .


ويتضمن البرنامج عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات على غرار أمراض القلب والشرايين والتشخيص بالصدى والتقصي المبكر للتشوهات الخلقية لدى الاطفال وجراحة القلب والشرايين والامراض الجلدية وطب الاطفال وطب الرضيع وطب العائلة والتشخيص المبكر لارتفاع ضغط الدم والسكري والتشخيص المبكر للانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى

وسيتم، أيضا تنظيم يوم مفتوح للتوعية والتدريب على التدخل المبكر عند السكتة القلبية
