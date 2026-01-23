Babnet   Latest update 11:16 Tunis

قادة أوروبا يشعرون بالذعر من نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69733fd5cf0ef0.12933644_imfopnheqkljg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 10:30 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أفادت "بوليتيكو" بأن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلات خاصة بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو روته أثار ذعرا واسعا بين السياسيين الأوروبيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن صدمة الأوروبيين من نشر هذه الرسائل كانت أعمق من رد فعلهم على تهديدات ترامب السابقة ضد الدول الأوروبية، والتي هدف من خلالها إلى الضغط عليها للحصول على تنازلات بشأن قضية غرينلاند، قبل أن يتراجع عنها لاحقا.


ووصف دبلوماسي أوروبي تصرفات ترامب بأنها غير مقبولة، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الحادث سيدفع القادة إلى التخلي عن استخدام تطبيقات المراسلة الفورية في تواصلهم. وقال: "الآن سيمر كل تواصل مكتوب بين القادة عبر طبقات بيروقراطية متعددة".


وأعرب دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن فقدان الثقة بين قادة أوروبا وترامب قد تنجم عنه عواقب وخيمة. وأشار أحد المصادر إلى أن مجرد تهديد ترامب بالسيطرة على غرينلاند بالقوة "أدخل (الحلف الأطلسي) إلى قسم العناية المركزة". وأضاف مصدر آخر: "الثقة ذهبت ولن تعود. أشعر أن العالم قد تغيّر جذريا".

يذكر أن ترامب كان قد نشر سابقا على حسابه في منصة "تروث سوشيال" لقطات شاشة لرسائل خاصة أرسلها إليه ماكرون وروته. وفي رسالته، اقترح ماكرون تنظيم قمة لمجموعة السبع في باريس ودعا إلى مشاركة الجانب الروسي، بينما أثنى مارك روته في رسالته على السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322398

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
15°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>