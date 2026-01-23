جمعية سفراء السلامة المرورية تطلق مبادرة " الشوارع الصديقة للاطفال أمام المدارس الابتدائية" من أجل توفير بيئة حضرية آمنة وصديقة للطفل

أطلقت جمعية سفراء السلامة المرورية، مبادرة " الشوارع الصديقة للاطفال أمام المدارس الابتدائية " بهدف توفير بيئة حضرية آمنة وصديقة للطفلوتشمل هذه المبادرة الاولى من نوعها، التي نشرت بالصفحة الرسمية للجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في تحويل المناطق المحيطة بالمدارس الابتدائية الى مساحات آمنة وجذابة للأطفال من خلال وضع تصاميم وحلول مبتكرة وعصرية ورسومات ملونة على الأرصفة المحاذية للمدرسة وتعابير فنية ولوحات ارشادية مروريةوتهدف هذه المبادرة التي تم تنفيذها بالتعاون مع بلدية الكرم الى غرس ثقافة السلامة المرورية لدى الناشئة والمترجلين وتشجيع الاستعمال الآمن والمسؤول للطرقات والأرصفةوقد انطلقت هذه المبادرة كتجربة أولى ببلدية الكرم، على أن يتم تعميمها لاحقا بجميع البلديات الأخرى من أجل احداث مناطق آمنة حول محيط المدارس الابتدائية وذلك من خلال تركيز منطقة نموذجية لتحديد السرعة ب30 كلم/س وتهيئة الارصفة ونشر الوعي المروريوكانت جمعية سفراء السلامة المرورية، قد نظمت يوم 9 ديسمبر 2025 بالشراكة مع بلدية الكرم، يوما توعويا تحسيسيا، حول تركيز أول منطقة نموذجية ب30 كلم/س بمحيط مدرسة تونس الدولية، بمنطقة حدائق قرطاج من ولاية تونس