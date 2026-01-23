Babnet   Latest update 12:55 Tunis

العاهل المغربي: النجاح المغربي في تنظيم فعاليات كأس إفريقيا هو أيضًا نجاح لإفريقيا كلها

أكد العاهل المغربي محمد السادس أن النجاح المغربي في تنظيم كأس إفريقيا هو نجاح لإفريقيا كلها، مشددًا على أن روابط الأخوّة الإفريقية ستنتصر بشكل طبيعي.

وأضاف العاهل المغربي، في كلمة له في أعقاب الدورة الـ35 لكأس إفريقيا للأمم التي استضافتها المملكة المغربية من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي الجاري، أن المغرب سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائدة إفريقيا موحّدة ومزدهرة، ولاسيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته.


وأوضح في السياق ذاته أنه، على الرغم من بعض الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية التي جمعت الفريقين المغربي والسنغالي، إلا أنه بمجرد أن تتراجع حدّة الانفعال والعواطف، ستنتصر روابط الأخوّة الإفريقية بشكل طبيعي، وسيظل المغرب فخورًا بكونه قدّم على أرضه شهرًا من الفرح الشعبي والحماس الرياضي، وساهم في إشعاع إفريقيا وكرة القدم بالقارة.


ولاحظ العاهل المغربي في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية أن هذه الدورة ستظل محطة بارزة في تاريخ المنافسة القارية، بفضل نتائجها الرياضية الممتازة.

وشدّد على أن المملكة المغربية كانت وستظل بلدًا إفريقيًا كبيرًا وفيًّا لروح الأخوّة والتضامن والاحترام التي كرّسها على الدوام تجاه قارته.
