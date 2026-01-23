ارتفاع الناتج البنكي الصافي للشركة التونسيّة للبنك بنسبة 5،89 بالمائة إلى موفى ديسمبر 2025
ارتفع الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك بنسبة 5،89 بالمائة إلى موفى ديسمبر 2025، مقارنة بسنة 2024. وقد قُدّر الناتج بـ 688 مليون دينار، وذلك تبعًا لتطوّر منتجات الاستغلال البنكي بنسبة 3،30 بالمائة إلى 1454،5 مليون دينار، وارتفاع أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 1،08 بالمائة لتبلغ 766،5 مليون دينار، وفق مؤشرات نشاط البنك المنشورة على موقع بورصة تونس.
وبخصوص ودائع الحرفاء، فقد سجّلت نموًا بنسبة 9،72 بالمائة بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025، لتبلغ 12508،2 مليون دينار، بفضل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 2،94 بالمائة إلى 4381،5 مليون دينار، وودائع الادخار بنسبة 7،59 بالمائة إلى 4993،2 مليون دينار، والودائع لأجل بنسبة 25،69 بالمائة إلى 2735،3 مليون دينار.
أمّا موارد الاقتراض فقد بلغت 500،6 مليون دينار إلى موفى ديسمبر 2025، مسجّلة تراجعًا بنسبة 15،26 بالمائة مقارنة بمستواها موفى ديسمبر 2024.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع القروض الرقاعية والخاصة بنسبة 19،40 بالمائة، والموارد الخاصة بنسبة 11،64 بالمائة.
كما أظهرت مؤشرات الشركة التونسية للبنك تراجع القروض الصافية لفائدة الحرفاء بنسبة 11،53 بالمائة لتستقر عند 8645،6 مليون دينار مع نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2025.
