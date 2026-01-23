"الشّخصيّة في الرّواية" إصدار جديد لبيت تونس للرواية

صدر عن بيت الرواية كتاب بعنوان "الشّخصيّة في الرّواية" وهو مؤلف يجمع النصوص التي كتبها روّاد ورشة البشير خريف للكتابة الإبداعية في موسمها الثاني.هذه الورشة التي ينظمها بيت الرواية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، أشرفت على تأطير المشاركين فيها الأديبة الروائية فاطمة بن محمود، وتواصلت أشغالها على مدى اثنتي عشرة حصّة طيلة سنة 2025 وتضمّنت مداخلات نظرية وأخرى تطبيقية ساهمت في تجويد محاولات المشاركين في مشروع كتابة الشخصيات الروائية.وتضمن هذا الإصدار ثمرة أعمال كل من أحلام المساحلي وبهجة بالربيع وجمال زيان وحميدة العويني وعواطف الحاج خليفة وكافية الراجحي ومروى قنيش ومحمد سليم العويني.واعتبر مدير بيت الرواية يونس السلطاني أن هذا الكتاب ثمرة جلسات من الحوار والنقاش والتجريب والاكتشاف، مضيفا أنه "بمثابة خارطة طريق (...) وهو جولة داخل مطبخ الكتابة الروائية"، حيث يتعرف القارئ على "كيف تُطبخ الأفكار، وتُخلق الشخصيات وتُنسج الأحداث ويُبنى الحوار ويُدار الزمن الروائي".وبين في تقديمه لهذا الإصدار أنه حصيلة جهد جماعي، معربا عن الأمل في أن يكون "لبنة في صرح مستقبل هؤلاء الكُتّاب المولعين وأن يكون عونا لكل من يريد أن يقول: كان لي ذات مرة.. حكاية".وجدير بالذكر أن إصدار بيت الرواية لكتاب يجمع أعمال المشاركين في ورشة البشير خريف للكتابة الإبداعية هو مبادرة انطلقت منذ الموسم الثقافي الماضي، وتعمل المؤسسة على ترسيخها من سنة إلى أخرى. وكانت انطلقت بإصدار لكتاب يحمل عنوان "ورشات بيت الرواية للكتابة الإبداعية "كتابة الفصل الأول : التخييل الذاتي"، وهو مؤلف يجمع أعمال الورشة الأولى التي كان أشرف عليها الروائي محمد عيسى المؤدب.