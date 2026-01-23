أحكام قضائية بالسجن والخطية في حق دليلة مصدّق وبرهان بسيس

الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 76
17°
13°
الــرياح:
2.57 كم/س
11°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
17°-11
19°-9
13°-7
14°-8
16°-8
- Avoirs en devises 25290,5
- (23/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,36262 DT
- (23/01)
- 1 $ = 2,89421 DT
- Solde Compte du Trésor (22/01) 2293,7 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (22/01) 26985 MDT
