أحكام قضائية بالسجن والخطية في حق دليلة مصدّق وبرهان بسيس

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بسجن المحامية دليلة مصدّق والإعلامي برهان بسيس لمدة 15 يوماً، مع خطية مالية في حقّهما، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتصريحات تمّ الإدلاء بها في ملف التآمر على أمن الدولة 1.