باجة: إعطاء إشارة انطلاق مشروع" اكوا ماد ..نساء مجردة من أجل مياه نظيفة ومستدامة"

أعطيت، اليوم الجمعة، خلال ورشة عمل انتظمت بمدينة باجة، إشارة انطلاق مشروع "اكوا ماد ..نساء مجردة من أجل مياه نظيفة ومستدامة" الذي ستنفذه جمعية البوصلة الخضراء على مدى سبعة أشهر بولاية باجة، بالتعاون مع شبكة من الفاعلين من المجتمع المدني، والشركاء من الادارات الجهوية والاعلام والبلديات والشركات التعاونية بالجهة.ويهدف المشروع حسب ما بيّنتهممثلة جمعية البوصلة الخضراء ومنسقة المشروع حسيبة بالغيث لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، إلى التركيز على دور المرأة الريفية في حماية مجردة وتكوين شبكة نسوية للمناصرة من أجل المحافظة على الموارد المائية وحوكمتها على ضفتي وادي مجردة بباجة، والتصرّف في تحدياته، وتثمين قيمته الحضارية والثقافية والتاريخية والبيئية.وأوضحت أنّ المشروع سيتضمن، طيلة فترة إنجازه، ورشات تكوينية حول حوكمة المياه والتنوع البيولوجي، وحول المشاركة في الشأن المحلي، داعية الى أن تكون المرأة في الوسط الريفي همزة وصل لرفع درجة الوعي لدى كل السكان، وتثمين المعارف التقليدية والحلول المحلية، ورفع الوعي بالتحديات.وتضمنت ورشة الانطلاق مداخلات للتعريف بوادي مجردة (أكبر نهر في تونس)، والتعريف بالصندوق العالمي لصون الطبيعة الذى يمول هذا المشروع في اطار مشروع "بريدج" بتكلفة تقارب 50 الف دينار، إضافة الى مداخلات حول التلوث بوادى مجردة، والبرامج الخاصة بالمرأة الفلاحة بوادي مجردة، والتعريف بجمعية البوصلة الخضراء "قرين كومباس" التي كانت سابقا تسم الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة والحياة البرية والتي تأسست في سنة 1983.