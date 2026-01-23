Babnet   Latest update 21:16 Tunis

اللجنة الوطنية للاستئناف لكرة اليد تؤيد قرار الرابطة الوطنية بخصوص ملف الاثارة ضد اسامة البوغانمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 20:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قررت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد قبول الاستئنافين المقدمين من الترجي الرياضي والنادي الافريقي بخصوص ملف الاثارة ضد اللاعب اسامة البوغانمي شكلا وفي الاصل اقرار القرار الصادر عن الرابطة الوطنية لكرة اليد بتاريخ 25 ديسمبر 2025.
 وكانت الرابطة الوطنية لكرة اليد قررت هزم الترجي الرياضي وتمكينه من نقطة في الترتيب العام للبطولة واسناد نقاط الفوز للنادي الافريقي مع الابقاء على النتيجة الفنية لمباراة "دربي العاصمة" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمنافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية.
وطالب الترجي الرياضي لجنة الاستئناف بالغاء قرار الرابطة الوطنية واعتبار النتيجة الحاصلة على الميدان فيما طالب النادي الافريقي بحذف نقطتين من رصيد الترجي.

وللاشارة، فان النادي الافريقي كان تقدم باثارة ضد لاعب الترجي الرياضي اسامة البوغانمي بسبب نزوله للميدان بعد نهاية المباراة وهو لا يزال تحت طائلة العقوبة.
