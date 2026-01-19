Babnet   Latest update 22:12 Tunis

تقديم مقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ بمجلس نواب الشعب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e9315869546.02525109_imlkoefpnhgjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 21:19 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تمّ اليوم تقديم مقترح قانون إلى مجلس نواب الشعب يهدف إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ، ويتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب الحظ واليانصيب، وذلك في إطار مسعى تشريعي يرمي إلى تحيين الإطار القانوني المنظّم لهذا المجال، خاصة في ظلّ التطورات الرقمية وانتشار منصّات القمار الإلكتروني.

ويستند مقترح القانون إلى جملة من الأحكام العامة والتعريفات التي تضبط مفهوم ألعاب الحظ باعتبارها كل نشاط أو لعبة يكون الحظ فيها العامل الأساسي، سواء مورست بصفة حضورية أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الرهانات واليانصيب وألعاب الكازينو والمنصّات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، متى كان الهدف منها تحقيق مكاسب مالية أو عينية أو افتراضية.


ويتضمّن النصّ فصولا تنصّ على تحجير تنظيم أو إدارة أو المشاركة أو الترويج أو الإعلان عن أي نوع من ألعاب الحظ، سواء بالوسائل التقليدية أو الرقمية، مع التنصيص على إمكانية الترخيص الاستثنائي وفق شروط صارمة وبموافقة صريحة من السلطة المختصة، مع مراعاة مقتضيات مكافحة الإدمان وحماية القُصّر.


كما أفرد مقترح القانون بابا خاصا بمكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، اعتبر فيه كل نشاط قمار يُمارس عبر شبكة الإنترنت أو التطبيقات أو المنصّات الرقمية أو وسائل الاتصال الحديثة نشاطا غير قانوني يخضع للعقوبات المنصوص عليها. وألزم النصّ مزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير التقنية الضرورية لمنع النفاذ إلى منصّات القمار المحجورة.

ونصّ المقترح أيضا على تتبّع ومعاقبة كل من يساهم في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء بالتنظيم أو التسيير أو التمويل أو الترويج، وفقا لما يضبطه القانون من عقوبات جزائية.

وقد أُرفق مقترح القانون بقائمة إمضاءات لعدد من النواب الداعمين له، في انتظار إحالته على اللجان المختصة داخل البرلمان لدراسته والنظر في فصوله قبل عرضه على الجلسة العامة، ضمن المسار التشريعي المعمول به.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322179

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
15°-12
15°-11
17°-9
16°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>