الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدين أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e0713609a99.24781140_fqmkehlgojpni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 11:25 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025»، الذي أقيم مساء أمس بالرباط وجمع بين منتخبي المغرب والسنغال.

وأكد الاتحاد القاري، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على موقعه الرسمي، استنكاره الشديد لكل السلوكات غير اللائقة التي تشهدها المباريات، خاصة تلك الموجهة إلى الطواقم التحكيمية والرسميين ومنظمي اللقاءات، مشددا على أن احترام القوانين وروح اللعب النظيف يظل مبدأ أساسيا لا يقبل التجاوز.


وأوضح «الكاف» أنه سيتولى معاينة جميع اللقطات المصورة الخاصة بالمباراة النهائية، على أن يتم إحالة الملف إلى الهياكل المختصة قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الأطراف التي يثبت تورطها في هذه التجاوزات.


ويذكر أن المنتخب السنغالي تُوّج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدف دون رد في مباراة عرفت توترا كبيرا في دقائقها الأخيرة من الوقت الأصلي وامتدت إلى شوطين إضافيين. وسجل هدف اللقاء الوحيد في بداية الوقت الإضافي إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بابي جي بتسديدة حاسمة.

وشهدت نهاية الوقت الأصلي حالة من الفوضى، بعد أن طالب بابي تياو، مدرب المنتخب السنغالي، لاعبيه بمغادرة أرضية الميدان احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد، ما أدى إلى توقف اللعب لبضع دقائق قبل عودة اللاعبين واستئناف المباراة.

وبعد استئناف اللعب، أهدر المنتخب المغربي فرصة التقدم من علامة الجزاء، حيث جاءت تسديدة إبراهيم دياز ضعيفة وفي منتصف المرمى، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم للمنتخب السنغالي، بقيادة ساديو ماني الذي اختير أفضل لاعب في البطولة.
