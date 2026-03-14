بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: النجم يتغيب عن مباراته المعادة امام الترجي الرياضي

تغيب النجم الساحلي عن مباراته المعادة أمام ضيفه الترجي الرياضي التي كانت مقررة اليوم السبت بقاعة مساكن لحساب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة.وينص الفصل 29 من اللوائح المنظمة لمسابقة البطولة أنه في صورة تغيب فريق عن المباراة، فإنه يعتبر منهزما صفر-3 مع خصم نقطة واحدة من رصيده.وأصدر الترجي الرياضي بلاغا اليوم السبت قال فيه "أن فريقه حضر إلى قاعة المباراة في الموعد المحدد. وفي المقابل، تغيب الفريق المنافس عن الحضور، وقد عاين طاقم التحكيم والمشرفون الرسميون على المباراة هذا الغياب، وهو ما حال دون انطلاق اللقاء في موعده المقرر".وتابع "بناء على ذلك، ووفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها، يعتبر الترجي الرياضي التونسي فائزا بالمباراة بعد تغيب الفريق المنافس".وكان النجم الساحلي اعلن امس الجمعة في بلاغ انه "يرفض خوض المباراة" مؤكدا ان ادارة النادي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار اعادة المقابلة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك لما شابه من إخلالات جسيمة وتجاوزات واضحة لمقتضيات القوانين واللوائح المنظمة للمسابقة وتحريف للوقائع على حدّ تعبيرها.يذكر ان المباراة كانت دارت يوم 14 فيفري الماضي وتوقفت على تقدم النجم الساحلي بشوطين مقابل شوط في الوقت الذي كان فيه الترجي الرياضي متفوقا في الشوط الرابع 20-19.وانسحب الترجي الرياضي من المباراة بعد أن أفاد مسؤولوه بأن لاعبه محمد بن يوسف تعرض لإصابة بإحدى المقذوفات من المدرجات ما استوجب نقله إلى إحدى المصحات وهو ما نفاه النجم الساحلي معتبرا أن المقابلة جرت في أجواء تنافسية عادية.وقررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اعادة المباراة دون حضور جمهور وبنفس قائمة اللاعبين قبل ان تتخذ لجنة الاستئناف بدورها نفس القرار.