Babnet   Latest update 16:07 Tunis

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: النجم يتغيب عن مباراته المعادة امام الترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b56fc1746bd4.74828059_eqiflphojgnmk.jpg>
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 15:23
      
تغيب النجم الساحلي عن مباراته المعادة أمام ضيفه الترجي الرياضي التي كانت مقررة اليوم السبت بقاعة مساكن لحساب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة.

وينص الفصل 29 من اللوائح المنظمة لمسابقة البطولة أنه في صورة تغيب فريق عن المباراة، فإنه يعتبر منهزما صفر-3 مع خصم نقطة واحدة من رصيده.

وأصدر الترجي الرياضي بلاغا اليوم السبت قال فيه "أن فريقه حضر إلى قاعة المباراة في الموعد المحدد. وفي المقابل، تغيب الفريق المنافس عن الحضور، وقد عاين طاقم التحكيم والمشرفون الرسميون على المباراة هذا الغياب، وهو ما حال دون انطلاق اللقاء في موعده المقرر".

وتابع "بناء على ذلك، ووفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها، يعتبر الترجي الرياضي التونسي فائزا بالمباراة بعد تغيب الفريق المنافس".

وكان النجم الساحلي اعلن امس الجمعة في بلاغ انه "يرفض خوض المباراة" مؤكدا ان ادارة النادي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار اعادة المقابلة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك لما شابه من إخلالات جسيمة وتجاوزات واضحة لمقتضيات القوانين واللوائح المنظمة للمسابقة وتحريف للوقائع على حدّ تعبيرها.
يذكر ان المباراة كانت دارت يوم 14 فيفري الماضي وتوقفت على تقدم النجم الساحلي بشوطين مقابل شوط في الوقت الذي كان فيه الترجي الرياضي متفوقا في الشوط الرابع 20-19.
وانسحب الترجي الرياضي من المباراة بعد أن أفاد مسؤولوه بأن لاعبه محمد بن يوسف تعرض لإصابة بإحدى المقذوفات من المدرجات ما استوجب نقله إلى إحدى المصحات وهو ما نفاه النجم الساحلي معتبرا أن المقابلة جرت في أجواء تنافسية عادية.
وقررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اعادة المباراة دون حضور جمهور وبنفس قائمة اللاعبين قبل ان تتخذ لجنة الاستئناف بدورها نفس القرار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325439

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:28
15:50
12:35
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
14°-7
15°-5
18°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>