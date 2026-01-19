عاصفة جماهيرية على حساب دياز بعد نهائي إفريقيا.. 300 ألف تعليق في نصف ساعة

شهد حساب إبراهيم دياز على منصة إنستغرام تفاعلا استثنائيا عقب نهائي كأس أمم إفريقيا حيث قفز عدد التعليقات بآخر منشور له من نحو 30 ألفا إلى 297 ألفا خلال 30 دقيقة.



هذا التصاعد الهائل في التفاعل على آخر منشور للاعب البالغ 26 عامكا، جاء نتيجة الصدمة التي عاشها الشارع الرياضي المغربي بعد خسارة اللقب القاري أمام السنغال 0-1 أمس الأحد، حيث تحول حساب اللاعب إلى متنفس لغضب المشجعين وإحباطهم، خاصة في ظل حساسية المباراة وأهميتها التاريخية.



⛔ سؤالان بلا إجابة حتى الآن:



- لماذا اختار إبراهيم دياز تنفيذ ضربة الجزاء بتلك الطريقة غير المفهومة، في لحظة لا تحتمل أي اجتهاد زائد؟



- ولماذا، في المقابل، لم يندفع لاعبو السنغال فورًا نحو حارسهم بعد التصدي، كما جرت عليه العادة في مثل هذه اللحظات الحاسمة ؟ pic.twitter.com/kC13XuVvx5 — ⛔ محمد واموسي (@ouamoussi) January 19, 2026

وكان دياز تصدر المشهد بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهي الفرصة التي كان من شأنها إعادة المغرب إلى أجواء المباراة ومنحه أملا حقيقيا في المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.إلا أن ضياع الركلة قلب الموازين، ووضع اللاعب في مرمى الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت الخسارة بهدف دون رد بمثابة ضربة قاسية للمنتخب المغربي، الذي كان يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لإنهاء صيامه عن التتويج القاري الممتد منذ عام 1976.هذا السياق زاد من ثقل اللحظة، وجعل ركلة الجزاء المهدرة رمزا لأمل ضائع وفرصة تاريخية لم تكتمل.في المقابل، نجح المنتخب السنغالي في استثمار اللحظة الحاسمة، ليحسم اللقب ويؤكد مكانته كأحد عمالقة الكرة الإفريقية، مضيفا كأسا ثانية إلى خزائنه بعد تتويج 2021.