الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من اجل أحكام قضائية صادرة في حقه

أكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بسيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام صادرة في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس.



وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت شهر جانفي الجاري بالحكم غيابيا على النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.