السنغال يتوج بلقب كأس أمم أفريقيا بعد سيناريو مجنون ضد المغرب..

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d59dcbb3b17.59550322_gqhfjpmeoiknl.jpg width=100 align=left border=0>

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الدرامي على نظيره المغرب بنتيجة 1-0، فى الوقت الإضافى بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب مولاي عبدالله، في المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.



وجاء الهدف الوحيد لمباراة المغرب والسنغال في الدقيقة 94 من زمن الشوط الإضافي الأول، عبر اللاعب باب جاي من تسديدة قوية فشل الحارس العملاق ياسين بونو في التصدي لها.









وظل التعادل السلبي قائما بين المنتخبين، وقبل نهاية الوقت الأصلى بثوان وتحديدا في الدقيقة 97، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط إبراهيم دياز، وبعد فترة من الاعتراض من لاعبي منتخب السنغال وتهديد المدرب بابي ثياو بالانسحاب نهائي من المباراة، سددها نجم ريال مدريد في الدقيقة 114 ليهدرها برعونة شديدة ويتصدى لها الحارس إدواردو ميندي بسهولة ويتجه الفريقان لوقت إضافى على شوطين.





ورفع منتخب السنغال رصيده إلى بطولتين فى كأس أمم أفريقيا بعدما سبق له التتويج باللقب فى 2021 بالكاميرون للمرة الأولى، بينما تجمد رصيد المغرب عند لقب وحيد جاء فى 1976. وظل التعادل السلبي قائما بين المنتخبين، وقبل نهاية الوقت الأصلى بثوان وتحديدا في الدقيقة 97، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط إبراهيم دياز، وبعد فترة من الاعتراض من لاعبي منتخب السنغال وتهديد المدرب بابي ثياو بالانسحاب نهائي من المباراة، سددها نجم ريال مدريد في الدقيقة 114 ليهدرها برعونة شديدة ويتصدى لها الحارس إدواردو ميندي بسهولة ويتجه الفريقان لوقت إضافى على شوطين.ورفع منتخب السنغال رصيده إلى بطولتين فى كأس أمم أفريقيا بعدما سبق له التتويج باللقب فى 2021 بالكاميرون للمرة الأولى، بينما تجمد رصيد المغرب عند لقب وحيد جاء فى 1976.