Babnet   Latest update 23:05 Tunis

السنغال يتوج بلقب كأس أمم أفريقيا بعد سيناريو مجنون ضد المغرب..

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d59dcbb3b17.59550322_gqhfjpmeoiknl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 23:05 قراءة: 0 د, 50 ث
      
توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الدرامي على نظيره المغرب بنتيجة 1-0، فى الوقت الإضافى بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب مولاي عبدالله، في المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاء الهدف الوحيد لمباراة المغرب والسنغال في الدقيقة 94 من زمن الشوط الإضافي الأول، عبر اللاعب باب جاي من تسديدة قوية فشل الحارس العملاق ياسين بونو في التصدي لها.



وظل التعادل السلبي قائما بين المنتخبين، وقبل نهاية الوقت الأصلى بثوان وتحديدا في الدقيقة 97، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط إبراهيم دياز، وبعد فترة من الاعتراض من لاعبي منتخب السنغال وتهديد المدرب بابي ثياو بالانسحاب نهائي من المباراة، سددها نجم ريال مدريد في الدقيقة 114 ليهدرها برعونة شديدة ويتصدى لها الحارس إدواردو ميندي بسهولة ويتجه الفريقان لوقت إضافى على شوطين.


ورفع منتخب السنغال رصيده إلى بطولتين فى كأس أمم أفريقيا بعدما سبق له التتويج باللقب فى 2021 بالكاميرون للمرة الأولى، بينما تجمد رصيد المغرب عند لقب وحيد جاء فى 1976.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322126

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-13
14°-12
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026