بطولة الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الجولة الرابعة عشرة (الدفعة الأولى) والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 16:55 قراءة: 2 د, 27 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي دارت اليوم السبت، إضافة إلى برنامج بقية اللقاءات والترتيب الحالي في المجموعتين:

المجموعة الأولى


السبت 17 جانفي 2026

ملعب الشابة
هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي: 0-0


ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس: 1-1

الأحد 18 جانفي 2026

* ملعب الهادي بن رمضان برادس
جمعية مقرين – هلال مساكن
الحكم: الطاهر تليش

* ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – مكارم المهدية
الحكم: حسام بولعراس

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة
الحكم: نزار الرياحي

* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – كوكب عقارب
الحكم: معتز المعيطي

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – اتحاد بوسالم
الحكم: أنور العكروتي

الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| ----------------------------- | -: | -: |
| نادي حمام الأنف | 27 | 13 |
| اتحاد تطاوين | 25 | 13 |
| أمل حمام سوسة | 23 | 13 |
| هلال مساكن | 21 | 13 |
| سبورتينغ بن عروس | 21 | 14 |
| بعث بوحجلة | 20 | 13 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 19 | 14 |
| جمعية مقرين | 18 | 13 |
| مكارم المهدية | 16 | 13 |
| هلال الشابة | 14 | 14 |
| اتحاد بوسالم | 13 | 13 |
| محيط قرقنة | 13 | 14 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 9 | 13 |
| كوكب عقارب | 7 | 13 |

المجموعة الثانية

السبت 17 جانفي 2026

ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – القلعة الرياضية: 1-0

ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين: 1-2

ملعب بوشمة
أمل بوشمة – قوافل قفصة: 1-0

ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين: 2-2

ملعب الرديف
هلال الرديف – نسر جلمة: 4-0

الأحد 18 جانفي 2026

* ملعب قربة
النادي القربي – الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد

* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – تقدم ساقية الداير
الحكم: سيف الورتاني

الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -: | -: |
| تقدم ساقية الداير | 28 | 13 |
| الملعب القابسي | 27 | 13 |
| مستقبل القصرين | 24 | 14 |
| اتحاد قصور الساف | 22 | 13 |
| جمعية أريانة | 21 | 14 |
| جندوبة الرياضية | 20 | 14 |
| قوافل قفصة | 19 | 14 |
| أمل بوشمة | 18 | 14 |
| هلال الرديف | 18 | 14 |
| القلعة الرياضية | 17 | 14 |
| النادي القربي | 15 | 13 |
| سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |
| نسر جلمة | 10 | 14 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 7 | 14 |
