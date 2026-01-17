بطولة الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الجولة الرابعة عشرة (الدفعة الأولى) والترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي دارت اليوم السبت، إضافة إلى برنامج بقية اللقاءات والترتيب الحالي في المجموعتين:
المجموعة الأولى
السبت 17 جانفي 2026ملعب الشابة
هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي: 0-0
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس: 1-1
الأحد 18 جانفي 2026* ملعب الهادي بن رمضان برادس
جمعية مقرين – هلال مساكن
الحكم: الطاهر تليش
* ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – مكارم المهدية
الحكم: حسام بولعراس
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة
الحكم: نزار الرياحي
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – كوكب عقارب
الحكم: معتز المعيطي
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – اتحاد بوسالم
الحكم: أنور العكروتي
الترتيب – المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
| ----------------------------- | -: | -: |
| نادي حمام الأنف | 27 | 13 |
| اتحاد تطاوين | 25 | 13 |
| أمل حمام سوسة | 23 | 13 |
| هلال مساكن | 21 | 13 |
| سبورتينغ بن عروس | 21 | 14 |
| بعث بوحجلة | 20 | 13 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 19 | 14 |
| جمعية مقرين | 18 | 13 |
| مكارم المهدية | 16 | 13 |
| هلال الشابة | 14 | 14 |
| اتحاد بوسالم | 13 | 13 |
| محيط قرقنة | 13 | 14 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 9 | 13 |
| كوكب عقارب | 7 | 13 |
المجموعة الثانية
السبت 17 جانفي 2026ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – القلعة الرياضية: 1-0
ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين: 1-2
ملعب بوشمة
أمل بوشمة – قوافل قفصة: 1-0
ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين: 2-2
ملعب الرديف
هلال الرديف – نسر جلمة: 4-0
الأحد 18 جانفي 2026* ملعب قربة
النادي القربي – الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد
* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – تقدم ساقية الداير
الحكم: سيف الورتاني
الترتيب – المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -: | -: |
| تقدم ساقية الداير | 28 | 13 |
| الملعب القابسي | 27 | 13 |
| مستقبل القصرين | 24 | 14 |
| اتحاد قصور الساف | 22 | 13 |
| جمعية أريانة | 21 | 14 |
| جندوبة الرياضية | 20 | 14 |
| قوافل قفصة | 19 | 14 |
| أمل بوشمة | 18 | 14 |
| هلال الرديف | 18 | 14 |
| القلعة الرياضية | 17 | 14 |
| النادي القربي | 15 | 13 |
| سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |
| نسر جلمة | 10 | 14 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 7 | 14 |
