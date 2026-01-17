بطولة الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الجولة الرابعة عشرة (الدفعة الأولى) والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي دارت اليوم السبت، إضافة إلى برنامج بقية اللقاءات والترتيب الحالي في المجموعتين:



المجموعة الأولى





السبت 17 جانفي 2026

ملعب الشابة

هلال الشابة – سكك الحديد الصفاقسي: 0-0





ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – سبورتينغ بن عروس: 1-1



الأحد 18 جانفي 2026

* ملعب الهادي بن رمضان برادس

جمعية مقرين – هلال مساكن

الحكم: الطاهر تليش



* ملعب حمام الأنف

نادي حمام الأنف – مكارم المهدية

الحكم: حسام بولعراس



* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – بعث بوحجلة

الحكم: نزار الرياحي



* ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – كوكب عقارب

الحكم: معتز المعيطي



* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – اتحاد بوسالم

الحكم: أنور العكروتي



الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |

| ----------------------------- | -: | -: |

| نادي حمام الأنف | 27 | 13 |

| اتحاد تطاوين | 25 | 13 |

| أمل حمام سوسة | 23 | 13 |

| هلال مساكن | 21 | 13 |

| سبورتينغ بن عروس | 21 | 14 |

| بعث بوحجلة | 20 | 13 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 19 | 14 |

| جمعية مقرين | 18 | 13 |

| مكارم المهدية | 16 | 13 |

| هلال الشابة | 14 | 14 |

| اتحاد بوسالم | 13 | 13 |

| محيط قرقنة | 13 | 14 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 9 | 13 |

| كوكب عقارب | 7 | 13 |



المجموعة الثانية

السبت 17 جانفي 2026

ملعب فرحات حشاد بأريانة

جمعية أريانة – القلعة الرياضية: 1-0



ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية – مستقبل القصرين: 1-2



ملعب بوشمة

أمل بوشمة – قوافل قفصة: 1-0



ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين: 2-2



ملعب الرديف

هلال الرديف – نسر جلمة: 4-0



الأحد 18 جانفي 2026

* ملعب قربة

النادي القربي – الملعب القابسي

الحكم: حمزة جعيد



* ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – تقدم ساقية الداير

الحكم: سيف الورتاني



الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | -: | -: |

| تقدم ساقية الداير | 28 | 13 |

| الملعب القابسي | 27 | 13 |

| مستقبل القصرين | 24 | 14 |

| اتحاد قصور الساف | 22 | 13 |

| جمعية أريانة | 21 | 14 |

| جندوبة الرياضية | 20 | 14 |

| قوافل قفصة | 19 | 14 |

| أمل بوشمة | 18 | 14 |

| هلال الرديف | 18 | 14 |

| القلعة الرياضية | 17 | 14 |

| النادي القربي | 15 | 13 |

| سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |

| نسر جلمة | 10 | 14 |

