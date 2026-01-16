Babnet   Latest update 17:41 Tunis

كأس أمم افريقيا..مصر ونيجيريا يتطلعان للمركز الثالث

Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 16:58
      
يتطلع المنتخبان المصري والنيجيري إلى إنهاء مشاركتهما في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب في أفضل صورة ممكنة، عندما يلتقيان غدًا السبت على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى المنتخبان إلى تعويض إخفاقهما في بلوغ الدور النهائي، بعدما انهزم المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بهدف دون ردّ في نصف النهائي، في حين خسر المنتخب النيجيري أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.


ويأمل الطرفان في اختتام مشوارهما القاري بنتيجة إيجابية، خاصة بعد المسار الجيد الذي بصما عليه منذ دور المجموعات وصولًا إلى الدور نصف النهائي.


وكان المنتخب النيجيري قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بتفوقه على منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا، قبل أن يزيح موزمبيق في الدور ثمن النهائي، ثم الجزائر في الدور ربع النهائي.

في المقابل، تصدر المنتخب المصري مجموعته إثر فوزين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا وتعادل مع أنغولا، ثم تجاوز منتخب بنين في الدور ثمن النهائي، وأقصى كوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

وتُعد مواجهة الغد الثامنة للمنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد نسخ 1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019، وهي مناسبات نجح خلالها في إنهاء البطولة في المرتبة الثالثة، فيما يخوض المنتخب المصري مباراة الترضية للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1963 و1970 و1974، التي أنهاها جميعها في المركز الثالث.
Can 2025
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
