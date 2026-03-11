Babnet   Latest update 06:55 Tunis

في اليوم الـ12 من الحرب ...هجوم إيراني واسع على إسرائيل واعتراض صواريخ ومسيّرات بدول خليجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026
      
في اليوم الـ12 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الموجة الـ37 من الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن الموجة الجديدة هي "الأعنف واستمرت 3 ساعات".

وفي إسرائيل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بشكل متزامن العاصمة الإيرانية طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.


وفي دول الخليج، أعلنت السعودية اعتراض أكثر من 10 مسيّرات وصاروخ باليستي، كانت تستهدف المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج وحقل شيبة. كذلك في الإمارات، أكدت وزارة الدفاع أنها تعاملت مع صواريخ باليستية إيرانية. فيما دوت صفارات الإنذار في البحرين. وأعلنت الكويت أنها رصدت 5 مسيّرات معادية منذ فجر الثلاثاء تم تدمير 4 منها وسقطت واحدة خارج منطقة التهديد.


بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها دمرت عددا من سفن البحرية الإيرانية الثلاثاء منها 16 سفينة زرع ألغام قرب مضيق هرمز.

وسياسيا، تعقد قمة السبع الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو لبحث الحرب في الشرق الأوسط. كما بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا أمن المنطقة وأكدتا استمرار التنسيق، وبحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعزيز دفاعات السعودية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
المصدر- الجزيرة
