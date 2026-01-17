Babnet   Latest update 06:44 Tunis

ضابط بلجيكي واحد إلى غرينلاند ضمن مهمة «آركتيك سنتري» الاستطلاعية ردًا على تصريحات ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b23fda6d569.80154813_hpgqnlfjmeoik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 06:43 قراءة: 1 د, 32 ث
      
أعلنت الحكومة البلجيكية عن إرسال ضابط واحد للمشاركة في مهمة «آركتيك سنتري» (Arctic Sentry) الاستطلاعية الدولية، وذلك في سياق تفاعل أوروبي مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن ووزير الشؤون الخارجية مكسيم بريفو، اللذين أكدا أن المشاركة البلجيكية تقتصر في هذه المرحلة على مهمة استطلاعية محدودة.


ويأتي هذا القرار ردًا على دعوة ترامب إلى السيطرة على غرينلاند، الجزيرة القطبية الخاضعة للسيادة الدانماركية، وما أثارته تلك التصريحات من مخاوف داخل الأوساط الأوروبية والأطلسية.


وتُنفَّذ المهمة تحت القيادة الدانماركية، بمشاركة عدة دول أوروبية، من بينها الدول الإسكندنافية، إضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا. وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الأوسع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري وقدرات التدريب في منطقة القطب الشمالي، نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية المتزايدة.

ويتمثل الهدف الأساسي للمهمة في تحديد فرص إجراء تدريبات عسكرية مستقبلية في غرينلاند، واستكشاف سبل تعزيز الوجود العسكري لأغراض الردع والدفاع في هذه المنطقة الحساسة. ومن المنتظر أن تعقب المرحلة الاستطلاعية مشاورات داخل حلف الناتو لتنظيم أنشطة تدريبية وتعليمية لاحقة.

وأكدت الحكومة البلجيكية أن القرار النهائي بشأن المشاركة في عملية «آركتيك سنتري» بشكل موسّع سيُتخذ لاحقًا، بالتشاور مع الشركاء الحكوميين.

وفي هذا السياق، صرّح تيو فرانكن بأن «الأمن في المنطقة القطبية يكتسي أهمية استراتيجية لجميع أعضاء التحالف، ومشاركتنا في هذه المهمة تؤكد التزام بلجيكا داخل الناتو وإسهامها في الجهود الجماعية لتأمين هذه المنطقة الحيوية».
من جهته، شدد مكسيم بريفو على أن «المنطقة القطبية تتطلب نهجًا مشتركًا بين جميع الحلفاء، ويسرّ بلجيكا أن تضطلع بمسؤولياتها في هذا المجال».

إيطاليا تعارض نشر قوات أوروبية

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو رفض بلاده الدعوات الرامية إلى نشر قوات أوروبية في غرينلاند.

وقال كروسيتو: «ما الذي يمكن أن يفعله 100 أو 300 جندي هناك؟ يبدو الأمر أشبه ببداية دعابة»، مضيفًا أن إيطاليا لن تُرسل قوات، وأن النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في إطار تنسيق واضح داخل حلف الناتو.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322028

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Nigeria CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 17 جانفي 2026 | 28 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:31
15:08
12:36
07:30
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-11
17°-13
13°-10
13°-9
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026