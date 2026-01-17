ضابط بلجيكي واحد إلى غرينلاند ضمن مهمة «آركتيك سنتري» الاستطلاعية ردًا على تصريحات ترامب

أعلنت الحكومة البلجيكية عن إرسال ضابط واحد للمشاركة في مهمة «آركتيك سنتري» (Arctic Sentry) الاستطلاعية الدولية، وذلك في سياق تفاعل أوروبي مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.



وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن ووزير الشؤون الخارجية مكسيم بريفو، اللذين أكدا أن المشاركة البلجيكية تقتصر في هذه المرحلة على مهمة استطلاعية محدودة.



إيطاليا تعارض نشر قوات أوروبية



ويأتي هذا القرار، الجزيرة القطبية الخاضعة للسيادة الدانماركية، وما أثارته تلك التصريحات من مخاوف داخل الأوساط الأوروبية والأطلسية.وتُنفَّذ المهمة تحت، بمشاركة عدة دول أوروبية، من بينها الدول الإسكندنافية، إضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا. وتندرج هذه الخطوة ضمنالرامية إلى تعزيز الوجود العسكري وقدرات التدريب في منطقة القطب الشمالي، نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية المتزايدة.ويتمثل الهدف الأساسي للمهمة في، واستكشاف سبل تعزيز الوجود العسكري لأغراضفي هذه المنطقة الحساسة. ومن المنتظر أن تعقب المرحلة الاستطلاعيةلتنظيم أنشطة تدريبية وتعليمية لاحقة.وأكدت الحكومة البلجيكية أنسيُتخذ لاحقًا، بالتشاور مع الشركاء الحكوميين.وفي هذا السياق، صرّح تيو فرانكن بأن «، ومشاركتنا في هذه المهمة تؤكد التزام بلجيكا داخل الناتو وإسهامها في الجهود الجماعية لتأمين هذه المنطقة الحيوية».من جهته، شدد مكسيم بريفو على أن «، ويسرّ بلجيكا أن تضطلع بمسؤولياتها في هذا المجال».في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإيطاليرفض بلاده الدعوات الرامية إلى نشر قوات أوروبية في غرينلاند.وقال كروسيتو: «»، مضيفًا أن، وأن النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم