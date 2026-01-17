ضابط بلجيكي واحد إلى غرينلاند ضمن مهمة «آركتيك سنتري» الاستطلاعية ردًا على تصريحات ترامب
أعلنت الحكومة البلجيكية عن إرسال ضابط واحد للمشاركة في مهمة «آركتيك سنتري» (Arctic Sentry) الاستطلاعية الدولية، وذلك في سياق تفاعل أوروبي مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.
وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن ووزير الشؤون الخارجية مكسيم بريفو، اللذين أكدا أن المشاركة البلجيكية تقتصر في هذه المرحلة على مهمة استطلاعية محدودة.
ويأتي هذا القرار ردًا على دعوة ترامب إلى السيطرة على غرينلاند، الجزيرة القطبية الخاضعة للسيادة الدانماركية، وما أثارته تلك التصريحات من مخاوف داخل الأوساط الأوروبية والأطلسية.
وتُنفَّذ المهمة تحت القيادة الدانماركية، بمشاركة عدة دول أوروبية، من بينها الدول الإسكندنافية، إضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا. وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الأوسع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري وقدرات التدريب في منطقة القطب الشمالي، نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية المتزايدة.
ويتمثل الهدف الأساسي للمهمة في تحديد فرص إجراء تدريبات عسكرية مستقبلية في غرينلاند، واستكشاف سبل تعزيز الوجود العسكري لأغراض الردع والدفاع في هذه المنطقة الحساسة. ومن المنتظر أن تعقب المرحلة الاستطلاعية مشاورات داخل حلف الناتو لتنظيم أنشطة تدريبية وتعليمية لاحقة.
وأكدت الحكومة البلجيكية أن القرار النهائي بشأن المشاركة في عملية «آركتيك سنتري» بشكل موسّع سيُتخذ لاحقًا، بالتشاور مع الشركاء الحكوميين.
وفي هذا السياق، صرّح تيو فرانكن بأن «الأمن في المنطقة القطبية يكتسي أهمية استراتيجية لجميع أعضاء التحالف، ومشاركتنا في هذه المهمة تؤكد التزام بلجيكا داخل الناتو وإسهامها في الجهود الجماعية لتأمين هذه المنطقة الحيوية».
من جهته، شدد مكسيم بريفو على أن «المنطقة القطبية تتطلب نهجًا مشتركًا بين جميع الحلفاء، ويسرّ بلجيكا أن تضطلع بمسؤولياتها في هذا المجال».
إيطاليا تعارض نشر قوات أوروبيةفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو رفض بلاده الدعوات الرامية إلى نشر قوات أوروبية في غرينلاند.
وقال كروسيتو: «ما الذي يمكن أن يفعله 100 أو 300 جندي هناك؟ يبدو الأمر أشبه ببداية دعابة»، مضيفًا أن إيطاليا لن تُرسل قوات، وأن النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في إطار تنسيق واضح داخل حلف الناتو.
