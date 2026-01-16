ويتكوف يكشف شروط واشنطن الأساسية لطهران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696a27c7c31fa0.32002685_oqhpfgnmeiljk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف عن شروط واشنطن الأساسية التي تطالب إيران بالالتزام بها في أي اتفاق مستقبلي، معربا عن استعداد واشنطن لرفع العقوبات.



كما أكد أن الولايات المتحدة مستعدة في المقابل لرفع العقوبات عنها وإعادتها إلى المجتمع الدولي.







كما أشار ويتكوف إلى أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الذي تراه الإدارة الأمريكية ضروريا لضمان أمن المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن الوفاء بها سيفتح الباب أمام رفع شامل للعقوبات وعودة إيران إلى المنظومة الدولية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن المطالب الأمريكية تشمل أربعة بنود رئيسية:1- وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل،2- تقليص مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.3- التخلي عن نحو 2000 كيلوغرام من المواد النووية المخصبة، والتي تتراوح درجات تخصيبها بين 3,67% و60%.4- إنهاء دعم طهران للميليشيات والجماعات المسلحة التي تعتبرها واشنطن "وكلاء إقليميين" في المنطقة.كما أشار ويتكوف إلى أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الذي تراه الإدارة الأمريكية ضروريا لضمان أمن المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن الوفاء بها سيفتح الباب أمام رفع شامل للعقوبات وعودة إيران إلى المنظومة الدولية.