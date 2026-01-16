<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63f6413b205b44.94405142_efolmjkhqngpi.jpg width=100 align=left border=0>

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالحكم بـ 14 سنة سجنًا في حقّ المغنّي سواغ مان.



ويأتي هذا الحكم على خلفية قضيتين تتعلّقان بالفساد المالي، وُجّهت فيهما للمعني بالأمر تهم غسل الأموال وارتكاب جرائم ذات صبغة مالية، وذلك بعد استكمال أطوار التتبّع القضائي والنظر في الملفّين من قبل الدائرة المختصّة.





