الركراكي ينتقد الجانب المصري قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69511b84276979.66991412_onepjhqkfilmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 20:26
      
قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إن الحديث المتواصل عن التحكيم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لا يؤثر على تركيز فريقه، وذلك ردًا على تصريحات صادرة عن أطراف من بينها الجانب المصري، قبيل المباراة النهائية المرتقبة.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب السنغال مساء الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.


وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، أوضح الركراكي: «عبرت عن رأيي بخصوص التحكيم، وهذا الأمر لا يؤثر فينا. هناك من يتحدث عن أننا محميون تحكيميًا، لكننا نركز فقط على ما نقدمه داخل الملعب».


وأضاف مدرب “أسود الأطلس” أن الشكاوى من التحكيم تتكرر بعد كل مباراة، مشيرًا بالاسم إلى مصر وكوت ديفوار، ومعتبرًا أن هذا السلوك أصبح جزءًا من الذهنية السائدة في الكرة الإفريقية، حيث يبقى التحكيم محل جدل دائم.

وكان مدرب المنتخب المصري حسام حسن قد وجّه انتقادات للتحكيم عقب مباراة نصف النهائي أمام السنغال، كما صدرت ملاحظات مشابهة من الجانب النيجيري بعد الخسارة أمام المغرب.

وأكد الركراكي أن الأخطاء التحكيمية واردة في جميع المسابقات، مضيفًا: «التحكيم يخطئ أحيانًا ضدك وأحيانًا لصالحك»، معتبرا أن المنتخب المغربي استحق ركلة جزاء في مواجهة نصف النهائي ضد نيجيريا.

من جهة أخرى، أشاد الركراكي بنجمه براهيم دياز، متصدر ترتيب هدافي البطولة، مؤكّدًا أن اللاعب يتمتع بعقلية عالية ورغبة واضحة في التتويج باللقب القاري، مضيفًا أن مستواه في هذه النسخة سيترك أثرًا إيجابيًا في مسيرته ويعزز ثقته مع ناديه ريال مدريد.
