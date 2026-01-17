Babnet   Latest update 22:44 Tunis

ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 22:44
      
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال عدد من الدول الأوروبية قواتها إلى غرينلاند بأنه "لعبة خطيرة جدا".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، أن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا "توجهت إلى غرينلاند بهدف مجهول".


وأضاف أن "هذا الوضع خطير للغاية من ناحية أمن الكوكب"، مضيفا أن "الدول التي تلعب هذه اللعبة الخطيرة خلقت مخاطر ذات مستوى غير مقبول".


وشدد على ضرورة اتخاذ "إجراءات حازمة" من أجل "حماية السلام والأمن العالمي" و"إنهاء هذا الوضع الخطير".

ويأتي ذلك مع إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الدول الأوروبية التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند على خلفية إصرار ترامب على ضم الجزيرة التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك، للولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات غرينلاند والدنمارك عن رفضها تسليم الجزيرة للولايات المتحدة، فيما حذر عدد من الدول الأوروبية من خطورة عواقب مثل هذه الخطوة.
السبت 17 جانفي 2026 | 28 رجب 1447
