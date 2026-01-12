زيت الزيتون التونسي: جودة عالمية وتسويق بأرخص الأسعار بسبب غياب الرؤية التصديرية

أكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الضاوي الميداني، أنّ التسعيرة المرجعية الجديدة لزيت الزيتون لم تُحدث إلى حدّ الآن أيّ تغيير فعلي على أرض الواقع، مشدّدًا على أنّ قرارات الدولة لا تُطبَّق ولا تُحمى، وهو ما انعكس سلبًا على المنتجين وعلى استقرار السوق.



وأوضح الميداني، خلال تدخّله في فقرة Arrière-plan على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ السعر المرجعي المحدد بـ10 دنانير و200 مليم لم يقع احترامه، مبيّنًا أنّ الأسعار المتداولة حاليًا لدى المنتجين تتراوح بين 8 دنانير و500 مليم و9 دنانير، وهو ما لا يغطي كلفة الإنتاج ولا يضمن استدامة القطاع.



قرارات دون تنفيذ



التصدير خارج السيطرة



أزمة المدخلات الفلاحية



نداء عاجل لإنقاذ الموسم



وشدّد رئيس النقابة على أنّ الإشكال لا يكمن في إصدار القرارات، بل في، معتبرًا أنّ التراجع المتكرر في التسعيرة المرجعية وغياب الاستقرار في القرار العموميوأفقد الفلاح الثقة.وأضاف أنّ، إذ تمثل الزيوت البيولوجية حوالي، ورغم ذلك يُسوّق المنتوج التونسي، بسبب غيابوالتصرف الاستراتيجي في التصدير.وبيّن الميداني أنّ، في حين تتحمّل الدولة مسؤولية، معتبرًا أنّ تعطّل نسق التصدير انعكس مباشرة على السوق الداخلية وأسعار المنتجين.كما أشار إلى أنّ تجهيزات التحويل في بعض المناطق تعود إلى، ولا تواكب التطورات التكنولوجية، ما يكرّس تصدير الزيتبدل تثمينه محليًا.وفي ما يتعلّق بالزراعات الكبرى، تحدّث رئيس النقابة عن، نتيجة، خاصّة، وتأخر توزيعها في التوقيت المناسب.وأوضح أنّ الفلاحين لم يتحصّلوا على، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى حلول بديلة أضرت بالإنتاج، مشيرًا أيضًا إلى، رغم مطالبة الفلاحين بالاكتتاب فيه.كما انتقد، معتبرًا أنّ مطالبة الفلاح باستكمال الإجراءات في فترات قصيرة لا تراعي واقع العمل الفلاحي وتعقيدات الوثائق.وحذّر الضاوي الميداني من أنّحسّاسة جدًّا، وأيّ نقص في الأسمدة، خاصّة، قد تكون لهوفي ختام تدخّله، وجّهللتدخّل السريع من أجل، مؤكدًا أنّ الفلاح التونسي قام بدوره في الإنتاج، وينتظر من الدولة القيام بدورها في