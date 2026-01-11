هل نُنقذ الشركة أم نُنقذ القطاع

بقلم: حاتم بولبيار



حكالي نهار المرحوم سي المختار العتيري حكاية، وبقيت ساكنة في الذاكرة، لكن رجعت اليوم بقوّة.



الحكاية





لماذا رجعت الحكاية اليوم؟



ملاحظة منهجية أساسية



سنة 2020: الصدمة العالمية



لكن… هذا لا يعني أن الأمور كانت بخير



قراءة في المسار التاريخي



مسؤولية الحاضر



هل الإصلاح ممكن؟



الرسملة: حلّ أم وهم؟



السؤال الحقيقي



العودة إلى حكاية سي المختار



وسي المختار، لمن لا يعرفه، لم يكن شخصًا عاديًا: من، متخرّج من، ساهم في بناء، أشرف على مشاريع كبرى من بينها، وكان من مؤسسي. لذلك لُقّب بـ، إلى أن وافته المنية فيفي أحد الأيام، عندما كان مستشارًا لرئيس الجمهورية آنذاك، تعطّلت أشغال. غضب الرئيس وسأل بنبرة حادّة:ردّدون تردّد، وبكل هدوء:قال لي بعدها:وهنا تنتهي الحكاية.لكن الحقيقة، أن الحكايةرجعتلي وأنا أتابع ما قيل عن، بعد تسلّمالتقرير السنوي العام لـ، وما ورد فيه من أن عددًا كبيرًا منتكبّد خسائر كبيرة، من بينها---عندما نتحدّث عن، وخاصة تلك المستخرجة من، لا يمكن ذكر رقم دونالرقم دون سنةويمكن أن يُستعمل خارج سياقه.إذا كان الرقم يعود إلى، فإن القراءة تختلف جذريًا.سنةكانت سنة، مقابلفي تلك السنة:* خسرت مجموعةأكثر من* تكبّدتخسائر في حدودبالمقارنة، فإن خسارةفي حدود، إن كانت لسنة، تبدوالخطوط التونسية تعاني منذ سنوات من، ووفي قطاع مثل، حيث التكاليفوالدورات الاقتصادية، تتحوّل أي أزمة خارجية بسرعة إلىعند العودة إلى نتائج الشركة خلال، يظهر بوضوح أثر الأزمات:، ثم جاءتلتكشف كلدفعة واحدة.النزاهة تفرض الاعتراف بأن الصعوباتلكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن الأزمةبعد ذلك.منذ، شهدنا:، وتعمّدت عدم ذكر الأسماء، لأن المشكلة، بل فيبكل صراحة:الخطوط التونسية فيمنذ الجائحة.الأرقام واضحة:بحواليسنةفي حدودفي الديون* استمرار النشاط بفضللا غير.: ما خسرته الشركةما تملكه.رسملة في حدودقد تُخرج الشركة نظريًا من الإفلاس، لكنهاشركة قادرة على العيش تحتاج إلى ما بينلكنفي، و، ستُهدر هذه الأموال كما هُدرت سابقاتها.لم يعد السؤال:بل أصبح:إمّا أن تقرّر الدولة بوضوحفي إطاروإمّا أن تتحمّل مسؤولية القرار الآخر:، والاكتفاء بدور الدولة، وللمنافسة، بما قد يمنحنفسًا جديدًا.عندما نسأل اليوم:الجواب يبقى نفسه: