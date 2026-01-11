ليندسي غراهام مشيدا باحتجاجات إيران: "المساعدة في الطريق"

نشر السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية رسالة دعم للاحتجاجات التي تشهدها إيران، مؤكدا للمتظاهرين أن الرئيس دونالد ترامب "لاحظ" مقاومتهم، وفق تعبيره.



وكتب غراهام، في رسالته عبر منصة X : "عندما يقول الرئيس ترامب "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى"، فهذا يعني أن المتظاهرين في إيران يجب أن ينتصروا على المرشد الأعلى. إلى كل من يضحي في إيران، بارك الله فيكم. المساعدة قادمة".



وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخيارات المحتملة لشن هجوم على إيران، وأنه يدرس بجدية الموافقة على الضربات.وأشارت إلى أنه تم عرض على الرئيس الأمريكي خيارات، بما في ذلك شن ضربات على أهداف غير عسكرية في طهران.كما صرح مسؤولون أمريكيون كبار للصحيفة بأن بعض الخيارات تتضمن مهاجمة قوات الأمن المشاركة في مواجهة الاحتجاجات.وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي. وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.وسبق أن حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين. وأعلن الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" إيران.