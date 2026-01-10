خامنئي يواصل نشاطه بكثافة على مواقع التواصل رغم انقطاع الإنترنت في إيران منذ يومين

استمر انقطاع الاتصالات في إيران يوم السبت، بعد أن حجبت السلطات خدمة الإنترنت وخطوط الهاتف في طهران ومدن أخرى يوم الخميس، وسط موجة الاحتجاجات الجارية في البلاد.



ورغم تعمد قطع الخدمة، واصل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، النشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مستخدما إياها لوصف المتظاهرين بأنهم "مجموعة من الأفراد المصممين على التدمير"، كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد نشر خامنئي وحده 12 منشورا على المنصة يوم الجمعة.



وفي شرح لكيفية بقاء اتصال محدود قائم رغم الانقطاع العام، أوضح دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في منصة "كينتيك" المتخصصة بدراسة انقطاعات الشبكات، لشبكة "سي إن إن" أن "إيران متصلة تقنيا بالإنترنت، حتى وإن لم يتمكن عامة الناس من التواصل فيها. لقد قاموا بتعطيله على نحو ما، رغم أنهم متصلون".وأضاف مادوري: "إذا أراد النظام الإيراني إعادة تشغيل الإنترنت، فبإمكانه فعل ذلك لأي شخص أو أي اتصال إنترنت محدد. ربما لديهم قائمة محددة مسبقا بالأجهزة التي يجب إبقاؤها متصلة".وتابع: "نلاحظ تدفقا ضئيلا للبيانات. ما يعني أن هناك بعض البيانات. إنها ضئيلة جدا، لكنها ليست معدومة. ربما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص ذوي الأهمية الذين حافظوا على اتصالهم".وبحسب منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة نشاط الإنترنت، فقد وصل انقطاع الإنترنت في إيران إلى 48 ساعة متواصلة. وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "انقطع الإنترنت عن إيران لمدة 48 ساعة، حيث تُظهر بيانات القياس عن بُعد استمرار انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد".وأكد أحد سكان طهران لشبكة "سي إن إن" يوم السبت استمرار انقطاع خدمة الهاتف المحمول في العاصمة.من جهة أخرى، أشار ألب توكر، مدير منظمة "نت بلوكس"، في تصريح لشبكة "سي إن إن" يوم الجمعة، إلى أن بعض الإيرانيين تمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي باستخدام أجهزة "ستارلينك" المهربة أو من خلال الاعتماد على خدمات الهاتف المحمول المرتبطة بتغطية من الدول المجاورة.