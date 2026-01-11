Babnet   Latest update 15:29 Tunis

المنستير: تقدم أشغال مشروع حماية مدينتي بنّان وقصيبة المديوني من الفيضانات بنسبة  89 بالمائة

Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 15:29
      
تتواصل بنسق حثيث أشغال مشروع حماية مدينتي بنّان وقصيبة المديوني من الفيضانات (ولاية المنستير)، حيث بلغت نسبة الإنجاز 89%.

ومن شأن هذا المشروع الحيوي الذي تبلغ كلفته 17 مليون دينار أن يعزز السلامة العامة ويحد من مخاطر الفيضانات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بالمنطقة.


ويشمل هذا المشروع عدّة مكوّنات أساسية من بينها إنجاز مسيّلات بأحجام مختلفة، وتهيئة طرقات بالخرسانة المسلحة، وتهيئة طرقات بالخرسانة الإسفلتية، إلى جانب إحداث منشآت مائية وتهيئة مناطق خضراء، بما يوفّر حلولًا متكاملة ودائمة للوقاية من الفيضانات.


ومثلت متابعة التنفيذ والاطلاع ميدانيا على مدى تقدّم الأشغال محور زيارة ميدانية أدّاها والي المنستير عيسى موسى أمس السبت إلى مدينة بنّان.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321684

الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
