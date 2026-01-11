المنستير: تقدم أشغال مشروع حماية مدينتي بنّان وقصيبة المديوني من الفيضانات بنسبة  89 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ksibatmadyouni.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل بنسق حثيث أشغال مشروع حماية مدينتي بنّان وقصيبة المديوني من الفيضانات (ولاية المنستير)، حيث بلغت نسبة الإنجاز 89%.



ومن شأن هذا المشروع الحيوي الذي تبلغ كلفته 17 مليون دينار أن يعزز السلامة العامة ويحد من مخاطر الفيضانات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بالمنطقة.







ويشمل هذا المشروع عدّة مكوّنات أساسية من بينها إنجاز مسيّلات بأحجام مختلفة، وتهيئة طرقات بالخرسانة المسلحة، وتهيئة طرقات بالخرسانة الإسفلتية، إلى جانب إحداث منشآت مائية وتهيئة مناطق خضراء، بما يوفّر حلولًا متكاملة ودائمة للوقاية من الفيضانات.





