في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: "أنا مقاتل"!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696339c46bbc62.32981524_gmiqhnjeofklp.jpg width=100 align=left border=0>

في أول تصريح له منذ اعتقاله في 3 جانفي على يد القوات الأمريكية، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من سجنه في مدينة بروكلين الأمريكية لمحاميه أنه "بخير وليس حزينا، وأنه مقاتل!".



هذه التصريحات، نقلها نجله نيكولاس إرنستو مادورو غيرا، النائب في الجمعية الوطنية، حيث أوضح خلال اجتماع للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، السبت، أن المحامين أبلغوه أن والده قوي. ونقل عنه قوله: "نحن لسنا حزينين (في إشارة أيضا إلى زوجته سيليا فلوريس)، نحن بخير، نحن مقاتلون".







ووجه مادورو الابن، نداء علنيا للفنزويليين للخروج إلى الشوارع والتوحد ضد ما وصفه بأنه تهديد للسيادة الوطنية، متعهدا بالدفاع عن "الثورة" والتعبير عن الوحدة والمقاومة في أعقاب اعتقال والده في عملية نفذتها القوات الأمريكية.





وقال مادورو غيرا إنه "في أصعب اللحظات وأكثرها تعقيدا، تحدد الروح الثورية هويتنا. الوحدة هي مفتاح السير على خطى قائدنا تشافيز وتوجيهات رئيسنا نيكولاس مادورو".



وكانت كاراكاس أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها بدأت مباحثات مع دبلوماسيين أمريكيين.



من جهتها، أكدت واشنطن أن دبلوماسيين أمريكيين زاروا العاصمة الفنزويلية للبحث في مسألة إعادة فتح السفارة. وأفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الإدارة "على تواصل وثيق مع السلطات الانتقالية".



في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت مواطنيها الموجودين في فنزويلا على مغادرة البلاد "فورا"، مشيرة إلى مخاطر قيام جماعات مسلحة بنصب الحواجز بحثا عن مواطنين أمريكيين.



وكانت واشنطن اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في إطار عملية عسكرية أمريكية خاصة نفذتها قوات النخبة في كاراكاس مطلع عام 2026، انتهت بنقله إلى نيويورك لمحاكمته في قضايا تهريب المخدرات والأسلحة أمام محكمة فدرالية في مانهاتن. ووجه مادورو الابن، نداء علنيا للفنزويليين للخروج إلى الشوارع والتوحد ضد ما وصفه بأنه تهديد للسيادة الوطنية، متعهدا بالدفاع عن "الثورة" والتعبير عن الوحدة والمقاومة في أعقاب اعتقال والده في عملية نفذتها القوات الأمريكية.وقال مادورو غيرا إنه "في أصعب اللحظات وأكثرها تعقيدا، تحدد الروح الثورية هويتنا. الوحدة هي مفتاح السير على خطى قائدنا تشافيز وتوجيهات رئيسنا نيكولاس مادورو".وكانت كاراكاس أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها بدأت مباحثات مع دبلوماسيين أمريكيين.من جهتها، أكدت واشنطن أن دبلوماسيين أمريكيين زاروا العاصمة الفنزويلية للبحث في مسألة إعادة فتح السفارة. وأفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الإدارة "على تواصل وثيق مع السلطات الانتقالية".في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت مواطنيها الموجودين في فنزويلا على مغادرة البلاد "فورا"، مشيرة إلى مخاطر قيام جماعات مسلحة بنصب الحواجز بحثا عن مواطنين أمريكيين.وكانت واشنطن اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في إطار عملية عسكرية أمريكية خاصة نفذتها قوات النخبة في كاراكاس مطلع عام 2026، انتهت بنقله إلى نيويورك لمحاكمته في قضايا تهريب المخدرات والأسلحة أمام محكمة فدرالية في مانهاتن.