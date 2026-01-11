Babnet   Latest update 07:53 Tunis

تسوية طلاق تاريخية.. بيل غيتس يقدّم نحو 8 مليارات دولار لزوجته السابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696340af009fa0.81994142_nomgpqfkjheli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 06:50
      
قدّم الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مبلغًا قدره 7.88 مليار دولار، في إطار تسوية طلاقه من زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس.

ووفق ما أوردته صحيفة The Telegraph البريطانية، فقد جاءت هذه الدفعة في شكل تبرّع مالي ضخم لفائدة مؤسسة Pivotal Ventures، التي أسستها ميليندا فرينش غيتس، وتنشط في دعم وتمكين النساء.


من جهتها، أفادت صحيفة The New York Times بأن هذا التبرع يُعدّ الأكبر من نوعه في التاريخ، استنادًا إلى معطيات كشفتها إقرارات ضريبية رسمية.


ويأتي هذا المبلغ ضمن تسوية طلاق إجمالية قُدّرت بنحو 76 مليار دولار، وفق المعطيات المتوفّرة. وتشير وثائق ضريبية لسنة 2025 إلى أن مبلغ 7.88 مليار دولار يمثّل أكبر دفعة إلى حدّ الآن من إجمالي 12.5 مليار دولار كانت ميليندا قد اقترحت تخصيصها لدعم مؤسستها الجديدة، عقب استقالتها من مؤسسة بيل وميليندا غيتس المشتركة.

ورغم أن التفاصيل الكاملة لكيفية سداد المبالغ المتبقية ما تزال غير واضحة تمامًا، فإن ممثلي مؤسسة بيفوتال أكدوا أن هذه التبرعات تندرج ضمن التزامات سابقة تعهّد بها بيل غيتس، بهدف ضمان استمرارية الدور الخيري الذي تضطلع به ميليندا، بعيدًا عن الإطار المشترك السابق.

يُذكر أن الزوجين، اللذين أنجبا ثلاث بنات، أعلنا انفصالهما سنة 2021، بعد زواج دام 27 عامًا.
وعقب الطلاق، استقالت ميليندا فرينش غيتس من منصبها كنائبة رئيس بمؤسسة بيل وميليندا غيتس في ماي 2024.

وكانت ميليندا قد صرّحت في مناسبات سابقة بأن فقدان الثقة والصدق كان العامل الحاسم في قرار الانفصال، مشيرة خصوصًا إلى انزعاجها من علاقة بيل غيتس بالمموّل الراحل جيفري إبستين.
في المقابل، أقرّ بيل غيتس بارتكابه أخطاء خلال سنوات الزواج، دون الخوض في تفاصيل شخصية.
