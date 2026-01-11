تسوية طلاق تاريخية.. بيل غيتس يقدّم نحو 8 مليارات دولار لزوجته السابقة

قدّم الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مبلغًا قدره 7.88 مليار دولار، في إطار تسوية طلاقه من زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس.



ووفق ما أوردته صحيفة The Telegraph البريطانية، فقد جاءت هذه الدفعة في شكل تبرّع مالي ضخم لفائدة مؤسسة Pivotal Ventures، التي أسستها ميليندا فرينش غيتس، وتنشط في دعم وتمكين النساء.



من جهتها، أفادت صحيفةبأن هذا التبرع يُعدّ، استنادًا إلى معطيات كشفتهاويأتي هذا المبلغ ضمنقُدّرت بنحو، وفق المعطيات المتوفّرة. وتشير وثائق ضريبية لسنةإلى أن مبلغيمثّلإلى حدّ الآن من إجماليكانت ميليندا قد اقترحت تخصيصها لدعم مؤسستها الجديدة، عقب استقالتها منالمشتركة.ورغم أن التفاصيل الكاملة لكيفية سداد المبالغ المتبقية ما تزال، فإن ممثلي مؤسسةأكدوا أن هذه التبرعات تندرج ضمنتعهّد بها بيل غيتس، بهدف ضمانالذي تضطلع به ميليندا، بعيدًا عن الإطار المشترك السابق.يُذكر أن الزوجين، اللذين أنجبا، أعلنا انفصالهما سنة، بعدوعقب الطلاق، استقالت ميليندا فرينش غيتس من منصبها كنائبة رئيس بمؤسسة بيل وميليندا غيتس فيوكانت ميليندا قد صرّحت في مناسبات سابقة بأنكان العامل الحاسم في قرار الانفصال، مشيرة خصوصًا إلىفي المقابل، أقرّ بيل غيتس بارتكابه، دون الخوض في تفاصيل شخصية.