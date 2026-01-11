المنستير: انطلاق أشغال مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2022-2023 ببلدية المنستير منتصف فيفري القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963ecb59ea5e6.92411073_lfqgeihmnjpko.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تنطلق بداية من منتصف شهر فيفري 2026 بمدينة المنستير، أشغال مشروع تعبيد الطرقات برنامج 2022-2023 ، بعد أن تمت المصادقة النهائية على تمويله من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.



ووفق ما أفادت به بلدية المنستير، فقد صادقت لجنة التمويل بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر المنقضي، على تمويل مشروع تعبيد الطرقات بكلفة جملية قدرها 368. 3 ملايين و368 ألف دينار لفائدة بلدية المنستير.







وتقضي الخطة التمويلية، بأن تساهم البلدية بتمويل ذاتي قدره 1 مليون و418 ألف دينار، في حين يتولى الصندوق توفير تمويل قدره 1 مليون و915 ألف دينار وقرض بمبلغ 1 مليون و915 ألف دينار.





ويتم تحويل الإعتمادات المخولة من طرف الصندوق، بعد إمضاء إتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق وبلدية المنستير، حسب تقدم إنجاز المشروع وتقديم الوثائق اللازمة.



وفي صورة اتمام إنجاز الأشغال المبرمجة بكلفة أقل من كلفة المشروع المصادق عليها بمقتضى هذا القرار، فإنه يمكن للبلدية إنجاز أشغال إضافية عن طريق نفس المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، في حدود الإعتمادات المتبقية.



تجدر الإشارة، إلى أن تحويل الإعتمادات حسب تقدم الأشغال، يتوقف على خلاص كامل مستحقات الصندوق التي حل أجلها.

وتقضي الخطة التمويلية، بأن تساهم البلدية بتمويل ذاتي قدره 1 مليون و418 ألف دينار، في حين يتولى الصندوق توفير تمويل قدره 1 مليون و915 ألف دينار وقرض بمبلغ 1 مليون و915 ألف دينار.ويتم تحويل الإعتمادات المخولة من طرف الصندوق، بعد إمضاء إتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق وبلدية المنستير، حسب تقدم إنجاز المشروع وتقديم الوثائق اللازمة.وفي صورة اتمام إنجاز الأشغال المبرمجة بكلفة أقل من كلفة المشروع المصادق عليها بمقتضى هذا القرار، فإنه يمكن للبلدية إنجاز أشغال إضافية عن طريق نفس المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، في حدود الإعتمادات المتبقية.تجدر الإشارة، إلى أن تحويل الإعتمادات حسب تقدم الأشغال، يتوقف على خلاص كامل مستحقات الصندوق التي حل أجلها.