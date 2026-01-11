Babnet   Latest update 23:06 Tunis

المنستير : مشاريع عمومية هامة في طور الإنجاز و أخرى منتظرة في مدينتي جمال ومنزل كامل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b699c01a74717.81549237_efjmnqhglikpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 23:06
      
مثلت متابعة إنجاز عدد من المشاريع والمنشآت العمومية بمدينتي جمّال ومنزل كامل من ولاية المنستير، محور زيارة ميدانية أداها والي الجهة عيسى موسى أمس السبت إلى هاتين المدينتين .

ومن بين هذه المشاريع، تهيئة المركّب الرياضي البلدي بجمال، التي تشمل أرضية الملعب الرئيسي لكرة القدم وملعب الرقبي المعشّبة طبيعيا، إضافة إلى الملعب الفرعي المعشّب اصطناعيًا من نوعية رفيعة، واستكمال تهيئة الملعب الفرعي.


ومن المشاريع التي تنتظر انطلاق الأشغال، مشروع تهيئة بناية بلدية تضمّ مقرّات لعدد من الجمعيات، الى جانب بناء مقرّ لجمعية المستقبل الرياضي للرقبي بجمّال، سيموّل كليا من طرف عدد من الفاعلين الاقتصاديين من محبي ومشجعي هذه الرياضة في الجهة.


وتعد مدينة جمّال قطبًا رياضيًا وطنيًا بامتياز، بما أحرزنه من تتويجات وطنية متعدّدة خاصة في رياضة الرقبي ذكورًا وإناثًا، بالإضافة الى إنجازات جمعية كرة السلة إناث، وتحصّلها على عديد الألقاب الوطنية.

وفي مدينة منزل كامل، تتواصل أشغال مشروع تهيئة وتعبيد محيط جامع الفردوس، والطريق الرابطة بين دار الشباب والمقبرة، التي بلغت نسبة تقدّمها حوالي 75 بالمائة بكلفة تناهز 800 ألف دينار ممولة من المجلس الجهوي بالمنستير، ضمن البرنامج الجهوي للتنمية.

كما تتواصل أشغال تهيئة دار الشباب بمنزل كامل، بنسبة إنجاز بلغت 90 بالمائة وبكلفة قدرت بحوالي 400 ألف دينار، والذي من مكوّناته توسعة هذه المنشأة، وبناء طابق أرضي وإحداث ملعب يستغلّ لرياضتي كرة السلة وكرة اليد، فضلا عن بناء مجمع صحّي وتزيين الواجهة الأمامية والمحيط الخارجي.

 ويتواصل أيضا مشروع إنجاز وحدات صحّية بالمدرسة الابتدائية "العهد الجديد" ممولة كليًا من المجتمع المدني.

