كأس تونس... نتائج مباريات الدور التمهيدي الأول الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الدور التمهيدي الأول من كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية، والتي دارت مساء السبت:



السبت 10 جانفي 2026





ملعب عزيز جاب الله – منزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصة: 1-2





ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – جندوبة الرياضية: 2-2

(تأهل جندوبة الرياضية 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية)



ملعب مساكن

هلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد: 3-1



ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – هلال الشابة: 0-0

(تأهل بعث بوحجلة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية)



ملعب عقارب

كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس: 2-2

(تأهل كوكب عقارب 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية)



ملعب بوشمة الاصطناعي

أمل بوشمة – محيط قرقنة: 1-3



الأحد 11 جانفي 2026

ملعب فرحات حشاد – أريانة

جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير



ملعب قربة

النادي القربي – القلعة الرياضية



ملعب أحمد خواجة – المهدية

مكارم المهدية – مستقبل القصرين



ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي



ملعب قابس

الملعب القابسي – نادي حمام الأنف



ملعب الرديف

هلال الرديف – نسر جلمة



ملعب نجيب الخطاب – تطاوين

اتحاد تطاوين – جمعية مقرين

