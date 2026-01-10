Babnet   Latest update 17:05 Tunis

كأس تونس... نتائج مباريات الدور التمهيدي الأول الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696278ff39b4f2.37263169_mjlkhpefiongq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 17:05
      
في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الدور التمهيدي الأول من كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية، والتي دارت مساء السبت:

السبت 10 جانفي 2026


ملعب عزيز جاب الله – منزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصة: 1-2


ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جندوبة الرياضية: 2-2
(تأهل جندوبة الرياضية 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية)

ملعب مساكن
هلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد: 3-1

ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – هلال الشابة: 0-0
(تأهل بعث بوحجلة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية)

ملعب عقارب
كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس: 2-2
(تأهل كوكب عقارب 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية)

ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة – محيط قرقنة: 1-3

الأحد 11 جانفي 2026

ملعب فرحات حشاد – أريانة
جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير

ملعب قربة
النادي القربي – القلعة الرياضية

ملعب أحمد خواجة – المهدية
مكارم المهدية – مستقبل القصرين

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي

ملعب قابس
الملعب القابسي – نادي حمام الأنف

ملعب الرديف
هلال الرديف – نسر جلمة

ملعب نجيب الخطاب – تطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية مقرين
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Egypte CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025

