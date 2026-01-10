كأس تونس... نتائج مباريات الدور التمهيدي الأول الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية
في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الدور التمهيدي الأول من كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية، والتي دارت مساء السبت:
السبت 10 جانفي 2026
ملعب عزيز جاب الله – منزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصة: 1-2
ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جندوبة الرياضية: 2-2
(تأهل جندوبة الرياضية 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية)
ملعب مساكن
هلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد: 3-1
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – هلال الشابة: 0-0
(تأهل بعث بوحجلة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية)
ملعب عقارب
كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس: 2-2
(تأهل كوكب عقارب 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية)
ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة – محيط قرقنة: 1-3
الأحد 11 جانفي 2026ملعب فرحات حشاد – أريانة
جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير
ملعب قربة
النادي القربي – القلعة الرياضية
ملعب أحمد خواجة – المهدية
مكارم المهدية – مستقبل القصرين
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي
ملعب قابس
الملعب القابسي – نادي حمام الأنف
ملعب الرديف
هلال الرديف – نسر جلمة
ملعب نجيب الخطاب – تطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية مقرين
